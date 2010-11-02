Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?
t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?
Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?
Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?
Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
Себто лише місяць грейсу виходить?
До 2х, но не меньше 1го Без Рассрочки бесплатный грейс не более 30дн, а с платой за РКО 60грн -- до 55дней
t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?
Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
Себто лише місяць грейсу виходить?
Не месяц, а почти два. 10.01 - РД, 11.01 - покупка, 10.02 - первая РД, 7.03 - погашение, 11.03 - вторая РД до которой надо осуществить погашение. С 11.01 до 7.03 вы в грейсе (хотя по сути это не совсем грейс, а оформленная рассрочка до начала погашения).
clientage написав:Alfa_Bank, это правильные СЭП-реквизиты на пополнение Сбер Депозита? Они указаны подобным образом в апликухе на андрюхе? Кстати, в МАБе никогда не было указано реквизитов для СЭП-пополнения Сбера.
Как этот... мммм... текст назвать?!
clientage, доброе утро. Реквизиты, что отображаются в мобильном приложении, корректны.
clientage написав:Alfa_Bank, это правильные СЭП-реквизиты на пополнение Сбер Депозита? Они указаны подобным образом в апликухе на андрюхе? Кстати, в МАБе никогда не было указано реквизитов для СЭП-пополнения Сбера.
Как этот... мммм... текст назвать?!
clientage, доброе утро. Реквизиты, что отображаются в мобильном приложении, корректны.
А шо Вы скажете про сл. рек-ты для этого же СберВклада? Получатель: ФИО клиента Счет Получателя: 2620ххх МФО: 300346 ЕДРПОУ: ИНН Клиента Назначение платежа: Пополнение собственными средствами. Без НДС.
Какие реквизиты точнее: ваши или мои? По каким реквизитам деньги дойдут быстрее, без дополнительных уточнений и ручной проводки?
Alfa_Bank написав:А шо Вы скажете про сл. рек-ты для этого же СберВклада? Получатель: ФИО клиента Счет Получателя: 2620ххх МФО: 300346 ЕДРПОУ: ИНН Клиента Назначение платежа: Пополнение собственными средствами. Без НДС.
Какие реквизиты точнее: ваши или мои? По каким реквизитам деньги дойдут быстрее, без дополнительных уточнений и ручной проводки?