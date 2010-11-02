RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6641664266436644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:54

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:А шо Вы скажете про сл. рек-ты для этого же СберВклада?
Получатель: ФИО клиента
Счет Получателя: 2620ххх
МФО: 300346
ЕДРПОУ: ИНН Клиента
Назначение платежа: Пополнение собственными средствами. Без НДС.

Какие реквизиты точнее: ваши или мои? По каким реквизитам деньги дойдут быстрее, без дополнительных уточнений и ручной проводки?

clientage, уточню, отпишусь.

Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5501
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:04

  Alfa_Bank написав:Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.

Подозреваю, что сlientage мягко намекает на желательность изменения реквизитов в Альфа-мобайл для всех клиентов.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 18.09.13
Подякував: 360 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:06

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.

Подозреваю, что сlientage мягко намекает на желательность изменения реквизитов в Альфа-мобайл для всех клиентов.

vollena71, добрый день. Намек был понят :idea: Сразу отправила на корректировку.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5501
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6641664266436644
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey718, clk, Google Feedfetcher, imlex, J і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1132, 1133, 1134
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11330 1650245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 12:32
vollena71
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3353, 3354, 3355
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33543 4133856
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 12:01
lubopytnaya
Банк Глобус 1 ... 435, 436, 437
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4363 599645
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 12:59
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.