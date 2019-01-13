Alfa_Bank написав:А шо Вы скажете про сл. рек-ты для этого же СберВклада? Получатель: ФИО клиента Счет Получателя: 2620ххх МФО: 300346 ЕДРПОУ: ИНН Клиента Назначение платежа: Пополнение собственными средствами. Без НДС.
Какие реквизиты точнее: ваши или мои? По каким реквизитам деньги дойдут быстрее, без дополнительных уточнений и ручной проводки?
clientage, уточню, отпишусь.
Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.
Alfa_Bank написав:Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.
Подозреваю, что сlientage мягко намекает на желательность изменения реквизитов в Альфа-мобайл для всех клиентов.
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Alfa_Bank написав:Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.
Подозреваю, что сlientage мягко намекает на желательность изменения реквизитов в Альфа-мобайл для всех клиентов.
vollena71, добрый день. Намек был понят Сразу отправила на корректировку.
Уважаемый представитель! Подскажите, пожалуйста, дополнительная карта Альфа Travel, выпущенная на доверенное лицо, должна появиться в MAB владельца счета или в MAB доверенного лица. Выпускал карту в прошлую среду, но ее нигде не видно.
Уважаемый представитель! Подскажите, пожалуйста, дополнительная карта Альфа Travel, выпущенная на доверенное лицо, должна появиться в MAB владельца счета или в MAB доверенного лица. Выпускал карту в прошлую среду, но ее нигде не видно.
В МАБ владельца счета Похоже плохо выпустили а бонусы на допку тоже начисляют?
Уважаемый представитель! Подскажите, пожалуйста, дополнительная карта Альфа Travel, выпущенная на доверенное лицо, должна появиться в MAB владельца счета или в MAB доверенного лица. Выпускал карту в прошлую среду, но ее нигде не видно.
riwalir, добрый день. Карта должна отображаться в МАB владельца основного счета. Подскажите, в какое отделение обращались для выпуска дополнительной карты, проверю информацию.