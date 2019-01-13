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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6641664266436644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:54

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:А шо Вы скажете про сл. рек-ты для этого же СберВклада?
Получатель: ФИО клиента
Счет Получателя: 2620ххх
МФО: 300346
ЕДРПОУ: ИНН Клиента
Назначение платежа: Пополнение собственными средствами. Без НДС.

Какие реквизиты точнее: ваши или мои? По каким реквизитам деньги дойдут быстрее, без дополнительных уточнений и ручной проводки?

clientage, уточню, отпишусь.

Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:04

  Alfa_Bank написав:Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.

Подозреваю, что сlientage мягко намекает на желательность изменения реквизитов в Альфа-мобайл для всех клиентов.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:06

  vollena71 написав:
  Alfa_Bank написав:Clientage, ваши реквизиты будут корректнее. Для успешного зачисления платежа, в реквизитах должен быть указан МФО 300346, счет 2620 клиента и ИНН клиента. Система автоматически проверяет корректность номера счета получателя, указанного в поле "Счет" и соответствующего ему кода ЕГРПОУ.

Подозреваю, что сlientage мягко намекает на желательность изменения реквизитов в Альфа-мобайл для всех клиентов.

vollena71, добрый день. Намек был понят :idea: Сразу отправила на корректировку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:14

Дополнительная карта Альфа Travel

Alfa_Bank

Уважаемый представитель!
Подскажите, пожалуйста, дополнительная карта Альфа Travel, выпущенная на доверенное лицо, должна появиться в MAB владельца счета или в MAB доверенного лица. Выпускал карту в прошлую среду, но ее нигде не видно.
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:18

  riwalir написав:Alfa_Bank

Уважаемый представитель!
Подскажите, пожалуйста, дополнительная карта Альфа Travel, выпущенная на доверенное лицо, должна появиться в MAB владельца счета или в MAB доверенного лица. Выпускал карту в прошлую среду, но ее нигде не видно.

В МАБ владельца счета
Похоже плохо выпустили
а бонусы на допку тоже начисляют?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:20

clientage

Да, представитель говорила, что начисляют.
Я тоже думаю, что девочка в банке что-то не то сделала, но решил уточнить.
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:31

  riwalir написав:Alfa_Bank

Уважаемый представитель!
Подскажите, пожалуйста, дополнительная карта Альфа Travel, выпущенная на доверенное лицо, должна появиться в MAB владельца счета или в MAB доверенного лица. Выпускал карту в прошлую среду, но ее нигде не видно.

riwalir, добрый день. Карта должна отображаться в МАB владельца основного счета. Подскажите, в какое отделение обращались для выпуска дополнительной карты, проверю информацию.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 16:56

Alfa_Bank

Отправил информацию в личном сообщении. В отделение обращался 08.01.2019.
Спасибо за помощь.
riwalir
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:02

  riwalir написав:Alfa_Bank

Отправил информацию в личном сообщении. В отделение обращался 08.01.2019.
Спасибо за помощь.

riwalir, ответила в ЛС.
Alfa_Bank
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