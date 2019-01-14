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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6642664366446645

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 07:24

  anis написав:А давно альфа снова начала комиссии брать на пополнении мобильного?


В прошлом месяце только не брала. Акция типа была.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8555
З нами з: 16.11.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
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  #<1 ... 6642664366446645
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