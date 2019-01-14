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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 07:24
anis написав:
А давно альфа снова начала комиссии брать на пополнении мобильного?
В прошлом месяце только не брала. Акция типа была.
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