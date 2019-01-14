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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 07:24
anis написав:
А давно альфа снова начала комиссии брать на пополнении мобильного?
В прошлом месяце только не брала. Акция типа была.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 15 січ, 2019 08:58
Вопрос представителю Альфа-Банк:
Будут ли меняться карточные счета с 2625 на 2620 (в частности у меня пакет Комфорт) ?
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sunrei
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:19
sunrei написав:
Вопрос представителю Альфа-Банк:
Будут ли меняться карточные счета с 2625 на 2620 (в частности у меня пакет Комфорт) ?
Есть мнение, что они давно поменяны, а те что нам видны и светятся в ИБ - аналог номеров карт у привата, т.е. ничего общего с планом счетов банковского бухучета не имеют.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:36
WachtAmRhein
Не 'есть мнение' а давно доказання информация эмпирическим путем) просто косорукие друзья постернака пока не могут перевести ПО на работу с 2620, пожтому карточные 2620 пока искпользуются тока в целяз бухучета.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:39
IMPRINTER написав:WachtAmRhein
Не 'есть мнение' а давно доказання информация эмпирическим путем) просто косорукие друзья постернака пока не могут перевести ПО на работу с 2620, пожтому карточные 2620 пока искпользуются тока в целяз бухучета.
Ну и ладно, а то начнут переводить, ещё сломают что-нибудь.
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WachtAmRhein
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Ой+
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