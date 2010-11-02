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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6643664466456646>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 07:24

  anis написав:А давно альфа снова начала комиссии брать на пополнении мобильного?


В прошлом месяце только не брала. Акция типа была.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 08:58

Re: Альфа-Банк

Вопрос представителю Альфа-Банк:
Будут ли меняться карточные счета с 2625 на 2620 (в частности у меня пакет Комфорт) ?
sunrei
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:19

  sunrei написав:Вопрос представителю Альфа-Банк:
Будут ли меняться карточные счета с 2625 на 2620 (в частности у меня пакет Комфорт) ?



Есть мнение, что они давно поменяны, а те что нам видны и светятся в ИБ - аналог номеров карт у привата, т.е. ничего общего с планом счетов банковского бухучета не имеют.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:36

WachtAmRhein

Не 'есть мнение' а давно доказання информация эмпирическим путем) просто косорукие друзья постернака пока не могут перевести ПО на работу с 2620, пожтому карточные 2620 пока искпользуются тока в целяз бухучета.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:39

  IMPRINTER написав:WachtAmRhein

Не 'есть мнение' а давно доказання информация эмпирическим путем) просто косорукие друзья постернака пока не могут перевести ПО на работу с 2620, пожтому карточные 2620 пока искпользуются тока в целяз бухучета.


Ну и ладно, а то начнут переводить, ещё сломают что-нибудь.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:53

Re: Альфа-Банк

Подскажите плз, Ощадний+ от 50к уже не оформляется в МАБе? Не вижу его в списке опций. Или для оформления Ощадного+ надо старый обычный Ощадний закрыть?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:00

  pharus написав:Подскажите плз, Ощадний+ от 50к уже не оформляется в МАБе? Не вижу его в списке опций. Или для оформления Ощадного+ надо старый обычный Ощадний закрыть?

Ощадный+ с 15.01 идентичен по процентам с обычным ощадным.
Бал окончен, карета превратилась в тыкву :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:11

  curiousobro написав:Ощадный+ с 15.01 идентичен по процентам с обычным ощадным.
Бал окончен, карета превратилась в тыкву :)


А на обычном сколько? При открытии пишет 9, на плюсе писало 10.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:16

curiousobro хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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pharus
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