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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 07:24
anis написав:
А давно альфа снова начала комиссии брать на пополнении мобильного?
В прошлом месяце только не брала. Акция типа была.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 15 січ, 2019 08:58
Вопрос представителю Альфа-Банк:
Будут ли меняться карточные счета с 2625 на 2620 (в частности у меня пакет Комфорт) ?
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sunrei
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:19
sunrei написав:
Вопрос представителю Альфа-Банк:
Будут ли меняться карточные счета с 2625 на 2620 (в частности у меня пакет Комфорт) ?
Есть мнение, что они давно поменяны, а те что нам видны и светятся в ИБ - аналог номеров карт у привата, т.е. ничего общего с планом счетов банковского бухучета не имеют.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:36
WachtAmRhein
Не 'есть мнение' а давно доказання информация эмпирическим путем) просто косорукие друзья постернака пока не могут перевести ПО на работу с 2620, пожтому карточные 2620 пока искпользуются тока в целяз бухучета.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 15 січ, 2019 11:39
IMPRINTER написав:WachtAmRhein
Не 'есть мнение' а давно доказання информация эмпирическим путем) просто косорукие друзья постернака пока не могут перевести ПО на работу с 2620, пожтому карточные 2620 пока искпользуются тока в целяз бухучета.
Ну и ладно, а то начнут переводить, ещё сломают что-нибудь.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:53
Подскажите плз, Ощадний+ от 50к уже не оформляется в МАБе? Не вижу его в списке опций. Или для оформления Ощадного+ надо старый обычный Ощадний закрыть?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:00
pharus написав:
Подскажите плз, Ощадний+ от 50к уже не оформляется в МАБе? Не вижу его в списке опций. Или для оформления Ощадного+ надо старый обычный Ощадний закрыть?
Ощадный+ с 15.01 идентичен по процентам с обычным ощадным.
Бал окончен, карета превратилась в тыкву
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curiousobro
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:11
curiousobro написав:
Ощадный+ с 15.01 идентичен по процентам с обычным ощадным.
Бал окончен, карета превратилась в тыкву
А на обычном сколько? При открытии пишет 9, на плюсе писало 10.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:16
curiousobro хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:20
pharus
Конкорд 11%.
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Vorlon
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Вів 15 січ, 2019 13:57
Jonn
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5724
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