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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:20
Ivanhoe написав: curiousobro написав:
Ощадный+ с 15.01 идентичен по процентам с обычным ощадным.
Бал окончен, карета превратилась в тыкву
А на обычном сколько? При открытии пишет 9, на плюсе писало 10.
На обычных старых-древних до сих пор 10 на любую сумму от 100 грн. На новых как раз то,что Вы видите в МАБе
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25
pharus написав:curiousobro
хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:39
pharus написав:curiousobro
хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
Много накидали, добавлю в список сдохсейф Аллы для пакета Блэк, 12%
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:52
укргаз прозапас 15% (минус 0,5% комиссия на снятие)
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
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