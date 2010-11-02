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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6643664466456646

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:20

  Ivanhoe написав:
  curiousobro написав:Ощадный+ с 15.01 идентичен по процентам с обычным ощадным.
Бал окончен, карета превратилась в тыкву :)


А на обычном сколько? При открытии пишет 9, на плюсе писало 10.
На обычных старых-древних до сих пор 10 на любую сумму от 100 грн. На новых как раз то,что Вы видите в МАБе
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25

  pharus написав:curiousobro хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?

ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:39

  pharus написав:curiousobro хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?

Много накидали, добавлю в список сдохсейф Аллы для пакета Блэк, 12%
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:52

укргаз прозапас 15% (минус 0,5% комиссия на снятие)
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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