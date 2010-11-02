На обычных старых-древних до сих пор 10 на любую сумму от 100 грн. На новых как раз то,что Вы видите в МАБе
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:20
На обычных старых-древних до сих пор 10 на любую сумму от 100 грн. На новых как раз то,что Вы видите в МАБе
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25
ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:39
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:52
укргаз прозапас 15% (минус 0,5% комиссия на снятие)
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:06
Re: Альфа-Банк
ну тада Скай, там 16% за подобное и снятие в любых АТМ 4 раза/мес нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 січ, 2019 17:08
Re: Альфа-Банк
Всем спасибо за варианты, пока заведу к Тасе, а как приеду буду окучивать другие грядки)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:45
Звонки в Контакт-центр
Тож тепер у нас буде один-єдиний номер, зателефонувавши на який, ви зможете отримати відповіді на всі питання — 044-494-01-01
Старі номери також будуть діяти, але згодом, якщо ви будете телефонувати на 0-800-50-20-50, відбудеться автоматична переадресація на 044-494-01-01.
Если я все правильно понял, то клиент при звонке на бесплатный 0-800-... будет тихо перенаправлен на 044-... (согласно тарифов оператора).
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:25
Комісії можна уникнути. Сам в свій час виводив 1-го після зарахування %, бо тоді не втрачаєш підвищену ставку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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