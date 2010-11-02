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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:20
Ivanhoe написав: curiousobro написав:
Ощадный+ с 15.01 идентичен по процентам с обычным ощадным.
Бал окончен, карета превратилась в тыкву
А на обычном сколько? При открытии пишет 9, на плюсе писало 10.
На обычных старых-древних до сих пор 10 на любую сумму от 100 грн. На новых как раз то,что Вы видите в МАБе
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:25
pharus написав:curiousobro
хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:39
pharus написав:curiousobro
хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
Много накидали, добавлю в список сдохсейф Аллы для пакета Блэк, 12%
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curiousobro
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:52
укргаз прозапас 15% (минус 0,5% комиссия на снятие)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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vitaliian
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36
vitaliian написав:
укргаз прозапас 15% (минус 0,5% комиссия на снятие)
Этот прОцент там дают за минимальный остаток в месяц, а не за каждый день.
Получается аналог месячного депозита.
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curiousobro
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:06
curiousobro написав:
Получается аналог месячного депозита.
ну тада Скай, там 16% за подобное и снятие в любых АТМ 4 раза/мес нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 15 січ, 2019 17:08
Всем спасибо за варианты, пока заведу к Тасе, а как приеду буду окучивать другие грядки)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:45
Звонки в Контакт-центр
Тож тепер у нас буде один-єдиний номер, зателефонувавши на який, ви зможете отримати відповіді на всі питання — 044-494-01-01
Старі номери також будуть діяти, але згодом, якщо ви будете телефонувати на 0-800-50-20-50, відбудеться автоматична переадресація на 044-494-01-01
.https://www.facebook.com/AlfaBankUkraine/posts/2106196132757535
Если я все правильно понял, то клиент при звонке на бесплатный 0-800-... будет тихо перенаправлен на 044-... (согласно тарифов оператора).
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ramaz
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:25
vitaliian написав:
укргаз прозапас 15% (минус 0,5% комиссия на снятие)
Комісії можна уникнути. Сам в свій час виводив 1-го після зарахування %, бо тоді не втрачаєш підвищену ставку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:19
ramaz написав:Звонки в Контакт-центр
Тож тепер у нас буде один-єдиний номер, зателефонувавши на який, ви зможете отримати відповіді на всі питання — 044-494-01-01
Старі номери також будуть діяти, але згодом, якщо ви будете телефонувати на 0-800-50-20-50, відбудеться автоматична переадресація на 044-494-01-01
.https://www.facebook.com/AlfaBankUkraine/posts/2106196132757535
Если я все правильно понял, то клиент при звонке на бесплатный 0-800-... будет тихо перенаправлен на 044-... (согласно тарифов оператора).
Банкет будет оплачивать Алла, так как переадресация на ее стороне.
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