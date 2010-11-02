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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6644664566466647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 01:29

Ребятки, кто-нить оформлял депо по акции +1 к депозиту? На отделениях про акцию знают или как всегда? Есть ли подводные камни?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 61
З нами з: 06.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 03:51

Где прочитать об этой акции?
pfauter
 
Повідомлень: 215
З нами з: 06.01.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 06:56

Alexey_k9
pfauter
акція оголошена тут
https://alfabank.ua/about/press/1-u-pod ... ozitu-3015

внизу - пдф на детальні умови

2) я чекав на "добро" від менеджера десь від тижня до двох (мусіли порахувати 8 операцій) :)

недавно оформляв - все як завжди, лише в паперовому договорі надрукована вже фінальна ставка (+1)

і так - від 50К паперу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3921
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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  #<1 ... 6644664566466647
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