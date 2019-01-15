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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 01:29
Ребятки, кто-нить оформлял депо по акции +1 к депозиту? На отделениях про акцию знают или как всегда? Есть ли подводные камни?
Додано: Сер 16 січ, 2019 06:56
Alexey_k9
pfauter
акція оголошена тут
внизу - пдф на детальні умови
2) я чекав на "добро" від менеджера десь від тижня до двох (мусіли порахувати 8 операцій)
недавно оформляв - все як завжди, лише в паперовому договорі надрукована вже фінальна ставка (+1)
і так - від 50К паперу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:31
Re: Альфа-Банк
...о це гіганти обчислень , ну прям термінатори обрахунків - як вони тільки змогли таку непосильну роботу виконати ....))
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