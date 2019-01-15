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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6644664566466647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 01:29

Ребятки, кто-нить оформлял депо по акции +1 к депозиту? На отделениях про акцию знают или как всегда? Есть ли подводные камни?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 62
З нами з: 06.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 03:51

Где прочитать об этой акции?
pfauter
 
Повідомлень: 215
З нами з: 06.01.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 06:56

Alexey_k9
pfauter
акція оголошена тут
https://alfabank.ua/about/press/1-u-pod ... ozitu-3015

внизу - пдф на детальні умови

2) я чекав на "добро" від менеджера десь від тижня до двох (мусіли порахувати 8 операцій) :)

недавно оформляв - все як завжди, лише в паперовому договорі надрукована вже фінальна ставка (+1)

і так - від 50К паперу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3925
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:31

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:мусіли порахувати 8 операцій)

...о це гіганти обчислень , ну прям термінатори обрахунків - як вони тільки змогли таку непосильну роботу виконати ....)) :lol:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлень: 7050
З нами з: 15.08.12
Подякував: 381 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:48

-VICTOR-

сам в шоці!

але не торпедував (милу і красиву ПМ), адже кожен має робити свою роботу (якнайкраще)
так і сталось :)
дзвінок, запрошення, відділення, кава
+1
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3925
З нами з: 01.06.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 182 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:40

  greenozon написав:-VICTOR-

сам в шоці!

але не торпедував (милу і красиву ПМ), адже кожен має робити свою роботу (якнайкраще)
так і сталось :)
дзвінок, запрошення, відділення, кава
+1


Підкажіть ще будь ласка де можна узнати хто мій ПМ?
Alexey_k9
 
Повідомлень: 62
З нами з: 06.08.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 6644664566466647
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