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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 01:29
Ребятки, кто-нить оформлял депо по акции +1 к депозиту? На отделениях про акцию знают или как всегда? Есть ли подводные камни?
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Alexey_k9
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Додано: Сер 16 січ, 2019 03:51
Где прочитать об этой акции?
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pfauter
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Додано: Сер 16 січ, 2019 06:56
Alexey_k9 pfauter
акція оголошена тутhttps://alfabank.ua/about/press/1-u-pod ... ozitu-3015
внизу - пдф на детальні умови
2) я чекав на "добро" від менеджера десь від тижня до двох (мусіли порахувати 8 операцій)
недавно оформляв - все як завжди, лише в паперовому договорі надрукована вже фінальна ставка (+1)
і так - від 50К паперу
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greenozon
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Додано: Сер 16 січ, 2019 10:31
greenozon написав:
мусіли порахувати 8 операцій)
...о це гіганти обчислень , ну прям термінатори обрахунків - як вони тільки змогли таку непосильну роботу виконати ....))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
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-VICTOR-
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Додано: Сер 16 січ, 2019 13:48
-VICTOR-
сам в шоці!
але не торпедував (милу і красиву ПМ), адже кожен має робити свою роботу (якнайкраще)
так і сталось
дзвінок, запрошення, відділення, кава
+1
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greenozon
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:40
greenozon написав:-VICTOR-
сам в шоці!
але не торпедував (милу і красиву ПМ), адже кожен має робити свою роботу (якнайкраще)
так і сталось
дзвінок, запрошення, відділення, кава
+1
Підкажіть ще будь ласка де можна узнати хто мій ПМ?
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Alexey_k9
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:55
Alexey_k9
напишіть це питання оф. представнику банку
раніше вона допомагала це дізнатись
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greenozon
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Додано: Сер 16 січ, 2019 16:04
Alexey_k9 написав: greenozon написав:-VICTOR-
сам в шоці!
але не торпедував (милу і красиву ПМ), адже кожен має робити свою роботу (якнайкраще)
так і сталось
дзвінок, запрошення, відділення, кава
+1
Підкажіть ще будь ласка де можна узнати хто мій ПМ?
в любом отделении могут посмотреть
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:11
Alexey_k9 написав:
, хто мій ПМ?
мы к одной такой сунулись - бешеной оказалась,
теперь боимся в банк заходить
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J
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Додано: Сер 16 січ, 2019 17:30
vollena71 написав: pharus написав:curiousobro
хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%
Тоже тыква.
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Ratatui
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