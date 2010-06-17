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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6645664666476648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:42

Тревел кард

Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:05

  Ratatui написав:
  vollena71 написав:
  pharus написав:curiousobro хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?

ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%


Тоже тыква.


Почему тыква? Доступен к открытию в настоящий момент.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:25

  Ratatui написав:
  vollena71 написав:
  pharus написав:curiousobro хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?

ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%


Тоже тыква.

Щось про Акорд з 12% всі забули. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:34

  ukr0014959 написав:Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?


Через три дня рабочих начнут считаться. Причем сначала купите что нибудь недорогое для проверки. Бонусы видны почти сразу после покупки в апликухе.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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