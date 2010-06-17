|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:42
Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?
-
ukr0014959
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 05.01.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:05
Ratatui написав: vollena71 написав: pharus написав:curiousobro
хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%
Тоже тыква.
Почему тыква? Доступен к открытию в настоящий момент.
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 3939
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:25
Ratatui написав: vollena71 написав: pharus написав:curiousobro
хм, я думал до 15.01. включительно. А где еще, кроме Фарсика и Таси сейчас есть кареты со свободным доступом под >10% ?
ПУМБ Свободный он-лайн на 3 месяца 12%
Тоже тыква.
Щось про Акорд з 12% всі забули.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27275
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1381 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:34
ukr0014959 написав:
Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?
Через три дня рабочих начнут считаться. Причем сначала купите что нибудь недорогое для проверки. Бонусы видны почти сразу после покупки в апликухе.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2384
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11345
|1653059
|
|
|33576
|4138255
|
|
|386
|94378
|
|