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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6646664766486649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:34

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
limochka_w8
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:51

  limochka_w8 написав:Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?

viewtopic.php?p=4519748#p4519748
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:32

  limochka_w8 написав:Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
WachtAmRhein
 
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