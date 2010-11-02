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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:34
Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
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limochka_w8
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Додано: Чет 17 січ, 2019 11:51
viewtopic.php?p=4519748#p4519748
limochka_w8 написав:
Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:32
limochka_w8 написав:
Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:24
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tano
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:30
tano написав:
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Додано: Чет 17 січ, 2019 18:32
Квесторе_поверніться написав: tano написав:
Напомните пож. лимиты на СЭП.
50000-транш
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Дякую.
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tano
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