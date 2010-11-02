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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6647664866496650>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:34

Re: Альфа-Банк

Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
limochka_w8
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:51

  limochka_w8 написав:Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?

viewtopic.php?p=4519748#p4519748
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:32

  limochka_w8 написав:Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:24

Напомните пож. лимиты на СЭП.
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:30

  tano написав:Напомните пож. лимиты на СЭП.

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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:32

  Квесторе_поверніться написав:
  tano написав:Напомните пож. лимиты на СЭП.

50000-транш
150000-доба
400000-місяць

Дякую.
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:32

  limochka_w8 написав:Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?

Лежали себе деньги на дох сейфе достаточно давно, а тут оказались на карте. Перед этим делал перекидку Эксим- Альфа- Тас и все в течении 5 минут, так они решили компенсировать этими деньгами, но ведь это же другие деньги.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:35

pavyak

при теховере бабки с дохсейфа идут сразу на его гашение, а потом падают не на сдох-счет а на оригинальгый карточный
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:34

пришла СМС что исправили cash'u за 29.12.18, было 200к бонусов стало почти 500к бонусов. Матиматега у них сложная, считать не хочу . пуская сами считают
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:38

Приходила смс, что от 50 тыс оформляют на 18.75% годовых. Еще действует предложение?
ishvara
 
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