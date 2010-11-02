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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:34
Re: Альфа-Банк
Добрый день. Периодически замечаю, что забросив деньги с карты на "Доходный сейф", через несколько дней деньги могут опять оказаться на карточном счету...Кто то с таким сталкивался, или у доходного сейфа есть какой то регламент по атоматическому возврату?
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:51
viewtopic.php?p=4519748#p4519748
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:32
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:30
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:32
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:32
Лежали себе деньги на дох сейфе достаточно давно, а тут оказались на карте. Перед этим делал перекидку Эксим- Альфа- Тас и все в течении 5 минут, так они решили компенсировать этими деньгами, но ведь это же другие деньги.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:35
pavyak
при теховере бабки с дохсейфа идут сразу на его гашение, а потом падают не на сдох-счет а на оригинальгый карточный
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:34
пришла СМС что исправили cash'u за 29.12.18, было 200к бонусов стало почти 500к бонусов. Матиматега у них сложная, считать не хочу . пуская сами считают
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:38
Приходила смс, что от 50 тыс оформляют на 18.75% годовых. Еще действует предложение?
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