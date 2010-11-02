ishvara
якщо ви про акцію +1% до депозиту, то деталі я виклав тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:08
ishvara
якщо ви про акцію +1% до депозиту, то деталі я виклав тут
viewtopic.php?p=4553878#p4553878
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:31
Re: Альфа-Банк
fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.
Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.
Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:39
От сказочники ...
Забыли дописать "по многочисленным жалобам клиентов"
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