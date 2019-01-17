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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6647664866496650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 948
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
262
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 948
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:08

ishvara

якщо ви про акцію +1% до депозиту, то деталі я виклав тут
viewtopic.php?p=4553878#p4553878
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:31

Re: Альфа-Банк

fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.

Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.

Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
https://alfabank.ua/about/press/novij-n ... ayina-3075
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:39

  потерпевший написав:fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.

Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.

Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
https://alfabank.ua/about/press/novij-n ... ayina-3075

От сказочники ...
Забыли дописать "по многочисленным жалобам клиентов" :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 06:00

  curiousobro написав:
  потерпевший написав:fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.

Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.

Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
https://alfabank.ua/about/press/novij-n ... ayina-3075

От сказочники ...
Забыли дописать "по многочисленным жалобам клиентов" :)
сдма от ИТ для любителей послушать КЦ банка теперь спасение))) тот же Киевстар ограничил доппакетом звонками на стационарные
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:17

Альфа-Банк: персональный менеджер - отмена гарантий ФГВФО?

Вопрос к представителю Альфа-Банка, к форумчанам, к тем, кто давно пользуется услугами персонального менеджера (менеджера по ключевым клиентам).
Является ли обслуживание клиента у персонального менеджера основанием для снятия гарантий ФГВФО по вкладам. Ведь на сайте Альфа-Банка я не нашел четких критериев назначения такого персонального менеджера, в телефонном режиме один сотрудник сказал, что менеджера назначают к пакету Платинум-Блек, а другой - при достижении определенной суммы (т.е. они сами четко не знают).
В статье 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в р. 4 прописаны случаи, в которых гарантии фонда не распространяются на вклады. Особенно интересен п. 7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають ІНШІ ФІНАНСОВІ ПРИВІЛЕЇ ВІД БАНКУ;
Так вот, не расценивается ли наличие персонального менеджера, как "ІНШІ ФІНАНСОВІ ПРИВІЛЕЇ ВІД БАНКУ"? Со всеми вытекающими последствиями. И почему об этом нет никакой информации на самом сайте Альфа-Банка?
ACasper
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:19

Re: Альфа-Банк

  ACasper написав:Так вот, не расценивается ли наличие персонального менеджера, как "ІНШІ ФІНАНСОВІ ПРИВІЛЕЇ ВІД БАНКУ"? Со всеми вытекающими последствиями. И почему об этом нет никакой информации на самом сайте Альфа-Банка?

Персональное обслуживание - это привилегия, но не финансовая. Продукты те же самые, все на общих условиях, угрозы гарантиям нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:37

ACasper

у вас очень бурная фантазия ) по вашей логике, предложенная чашечка кофе - это уже основание не негарантированности депозита? )
негарантируется депозит - только на чистых инлдивидуальных условиях (конкретно для вас единственного), все привелегии на общих основаниях - надбавка все пенсионерам, рыжим, лысым и т.п. даже типа всем родившимся такого то числа такого то роста и веса в таком то городе и таком то роддоме без указания фамилии - не смотря на то, что под эти критерии подходит только один человек на планете Земля - не является индусловиями.
Т.е. - любая публичная (а не индивидуальная финансовая привелегия) - не может быть основанием для негарантированности.
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IMPRINTER
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