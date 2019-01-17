ishvara
якщо ви про акцію +1% до депозиту, то деталі я виклав тут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:08
ishvara
якщо ви про акцію +1% до депозиту, то деталі я виклав тут
viewtopic.php?p=4553878#p4553878
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:31
Re: Альфа-Банк
fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.
Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.
Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 00:39
От сказочники ...
Забыли дописать "по многочисленным жалобам клиентов"
Додано: П'ят 18 січ, 2019 06:00
сдма от ИТ для любителей послушать КЦ банка теперь спасение))) тот же Киевстар ограничил доппакетом звонками на стационарные
никому не верю
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:17
Альфа-Банк: персональный менеджер - отмена гарантий ФГВФО?
Вопрос к представителю Альфа-Банка, к форумчанам, к тем, кто давно пользуется услугами персонального менеджера (менеджера по ключевым клиентам).
Является ли обслуживание клиента у персонального менеджера основанием для снятия гарантий ФГВФО по вкладам. Ведь на сайте Альфа-Банка я не нашел четких критериев назначения такого персонального менеджера, в телефонном режиме один сотрудник сказал, что менеджера назначают к пакету Платинум-Блек, а другой - при достижении определенной суммы (т.е. они сами четко не знают).
В статье 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" в р. 4 прописаны случаи, в которых гарантии фонда не распространяются на вклады. Особенно интересен п. 7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають ІНШІ ФІНАНСОВІ ПРИВІЛЕЇ ВІД БАНКУ;
Так вот, не расценивается ли наличие персонального менеджера, как "ІНШІ ФІНАНСОВІ ПРИВІЛЕЇ ВІД БАНКУ"? Со всеми вытекающими последствиями. И почему об этом нет никакой информации на самом сайте Альфа-Банка?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:19
Re: Альфа-Банк
Персональное обслуживание - это привилегия, но не финансовая. Продукты те же самые, все на общих условиях, угрозы гарантиям нет.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:37
ACasper
у вас очень бурная фантазия ) по вашей логике, предложенная чашечка кофе - это уже основание не негарантированности депозита? )
негарантируется депозит - только на чистых инлдивидуальных условиях (конкретно для вас единственного), все привелегии на общих основаниях - надбавка все пенсионерам, рыжим, лысым и т.п. даже типа всем родившимся такого то числа такого то роста и веса в таком то городе и таком то роддоме без указания фамилии - не смотря на то, что под эти критерии подходит только один человек на планете Земля - не является индусловиями.
Т.е. - любая публичная (а не индивидуальная финансовая привелегия) - не может быть основанием для негарантированности.
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:52
Re: Альфа-Банк
..та наверное ..из опыта прошлого , уже дует на холодное )
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:27
ACasper, добрый день. Критерии предоставления персонального менеджера клиенту рассматриваются индивидуально. Наличие персонального менеджера не является причиной для отказа в выплате от ФГВФЛ. На сайте банка указана общая информация о Фонде, поскольку прописывать всю информацию не целесообразно. Все интересующие вытекающие вопросы клиенты могут узнать, обратившись через любой из каналов связи с банком.
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