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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6648664966506651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 948
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
262
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 948
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:45

Re: Альфа-Банк: персональный менеджер - отмена гарантий ФГВФ

Благодарю ВСЕХ за ответы.
ACasper
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Повідомлень: 826
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  #<1 ... 6648664966506651
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