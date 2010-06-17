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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:45
Re: Альфа-Банк: персональный менеджер - отмена гарантий ФГВФ
Благодарю ВСЕХ за ответы.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:44
Оновився файл депо ставок
на око змін нема, але щось та й змінили..
+50грн !
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Додано: Суб 19 січ, 2019 08:34
Примітка остання більше не згадує про Ощадний Плюс, бо він свою справу зробив. І хутко зник )
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