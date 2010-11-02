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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6648664966506651

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:45

Re: Альфа-Банк: персональный менеджер - отмена гарантий ФГВФ

Благодарю ВСЕХ за ответы.
ACasper
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:44

Оновився файл депо ставок http://prntscr.com/m92r97

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf

на око змін нема, але щось та й змінили..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 08:34

  greenozon написав:Оновився файл депо ставок http://prntscr.com/m92r97

https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 901pdf.pdf

на око змін нема, але щось та й змінили..

Примітка остання більше не згадує про Ощадний Плюс, бо він свою справу зробив. І хутко зник :))
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 14:05

  Nighthawk написав:
  clientage написав:
  Shummi написав:А как можно перевести максимум на пакет тревел?

Позвонить на саппорт


А сенсу? за 150 грн щомісячної абонки (або 30-денним грейсом), купою обмежень з МСС і псевдофантиками 5% до 31.12.2018 р.? Хлопці, ви з дуба впали! Тікетс цигана обходить це убожище по всіх параметрах!



  clientage написав:
  Nighthawk написав:А сенсу?

Ну людям нуна. Мне тож хватает Тикетса :)


Попользовался чуть меньше месяца тревелом, сравниваю условия с тикетсом - пока не вижу там таких уж преимуществ:

150 грн абонки: при помощи рассрочек грейс продлевается до двух месяцев (для покупок от 1000 конечно, но таких у меня довольно много). В общем можно пользоваться бесплатно, на тикетсе вижу 20 грн в месяц.

Ограничения по ММС - есть такое, но не так уж часто втречаются. Из странных что мне попадались - магазины спиртного, оплата в розетке через инет, услуги автосалона. Ещё есть страховки - но тут у многих ограничения, не знаю как по тикетсу. В общем с таких случаях можно юзать другие карты :)

"Псевдофантики 5%" продлили до середины февраля, дальше будет 3% (если ещё не продлят). По тикетсу вижу только кино и убер дают больше, остальные меньше. Программа действует только до конца января. Начисляют бонусами точно такие же псевдофантики, которые можно потратить только на одном сайте. Условия точные не вижу - ссылка не рабочая в описании.

В общем как-то так. Если что-то неправильно понимаю - не судите строго, пользовался только одним продуктом, о другом могу судить только теоретически.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:10

Cash'U и отели

День добрый,

вопрос к оффпреду, по поводу Cash'u и категории "Отели".
А вы не хотите добавить туда МСС 4722?
Потому как такие известные системы бронирования как Agoda и Expedia упорно используют именно его. Обидно, да? :)

PS. Booking и Airbnb ставят 7011.
adimka
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:19

  потерпевший написав:fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.

Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.

Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
https://alfabank.ua/about/press/novij-n ... ayina-3075


Ганьба!!!
В нормальних банках завжди залишаться можливість безоплатно додзвонитися.
Але мова про ... нормальні банки.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:29

  kreuz написав:...більше не згадує про Ощадний Плюс, бо він свою справу зробив. І хутко зник :))

не знаю, кого как, а меня манагер еще в начале ноября предупреждал, что 14% может в любой момент сдуться.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 18:30

  V2 написав:Ганьба!!!
В нормальних банках завжди залишаться можливість безоплатно додзвонитися.
Але мова про ... нормальні банки.

До этого они же убили чат в МАБе, что было даже удобнее телефона.
wig
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