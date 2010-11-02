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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 16:45
Re: Альфа-Банк: персональный менеджер - отмена гарантий ФГВФ
Благодарю ВСЕХ за ответы.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 22:44
Оновився файл депо ставок
на око змін нема, але щось та й змінили..
+50грн !
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Додано: Суб 19 січ, 2019 08:34
Примітка остання більше не згадує про Ощадний Плюс, бо він свою справу зробив. І хутко зник )
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Додано: Суб 19 січ, 2019 14:05
Попользовался чуть меньше месяца тревелом, сравниваю условия с тикетсом - пока не вижу там таких уж преимуществ:
150 грн абонки: при помощи рассрочек грейс продлевается до двух месяцев (для покупок от 1000 конечно, но таких у меня довольно много). В общем можно пользоваться бесплатно, на тикетсе вижу 20 грн в месяц.
Ограничения по ММС - есть такое, но не так уж часто втречаются. Из странных что мне попадались - магазины спиртного, оплата в розетке через инет, услуги автосалона. Ещё есть страховки - но тут у многих ограничения, не знаю как по тикетсу. В общем с таких случаях можно юзать другие карты
"Псевдофантики 5%" продлили до середины февраля, дальше будет 3% (если ещё не продлят). По тикетсу вижу только кино и убер дают больше, остальные меньше. Программа действует только до конца января. Начисляют бонусами точно такие же псевдофантики, которые можно потратить только на одном сайте. Условия точные не вижу - ссылка не рабочая в описании.
В общем как-то так. Если что-то неправильно понимаю - не судите строго, пользовался только одним продуктом, о другом могу судить только теоретически.
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:10
Cash'U и отели
День добрый,
вопрос к оффпреду, по поводу Cash'u и категории "Отели".
А вы не хотите добавить туда МСС 4722?
Потому как такие известные системы бронирования как Agoda и Expedia упорно используют именно его. Обидно, да?
PS. Booking и Airbnb ставят 7011.
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:19
Ганьба!!!
В нормальних банках завжди залишаться можливість безоплатно додзвонитися.
Але мова про ... нормальні банки.
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:29
не знаю, кого как, а меня манагер еще в начале ноября предупреждал, что 14% может в любой момент сдуться.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 20 січ, 2019 18:30
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