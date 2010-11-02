Додано: Суб 19 січ, 2019 14:05

Nighthawk написав: clientage написав: Shummi написав: А как можно перевести максимум на пакет тревел? А как можно перевести максимум на пакет тревел?

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А сенсу? за 150 грн щомісячної абонки (або 30-денним грейсом), купою обмежень з МСС і псевдофантиками 5% до 31.12.2018 р.? Хлопці, ви з дуба впали! Тікетс цигана обходить це убожище по всіх параметрах! А сенсу? за 150 грн щомісячної абонки (або 30-денним грейсом), купою обмежень з МСС і псевдофантиками 5% до 31.12.2018 р.? Хлопці, ви з дуба впали! Тікетс цигана обходить це убожище по всіх параметрах!

clientage написав: Nighthawk написав: А сенсу? А сенсу?

Ну людям нуна. Мне тож хватает Тикетса Ну людям нуна. Мне тож хватает Тикетса

Попользовался чуть меньше месяца тревелом, сравниваю условия с тикетсом - пока не вижу там таких уж преимуществ:150 грн абонки: при помощи рассрочек грейс продлевается до двух месяцев (для покупок от 1000 конечно, но таких у меня довольно много). В общем можно пользоваться бесплатно, на тикетсе вижу 20 грн в месяц.Ограничения по ММС - есть такое, но не так уж часто втречаются. Из странных- магазины спиртного, оплата в розетке через инет, услуги автосалона. Ещё есть страховки - но тут у многих ограничения, не знаю как по тикетсу. В общем с таких случаях можно юзать другие карты"Псевдофантики 5%" продлили до середины февраля, дальше будет 3% (если ещё не продлят). По тикетсу вижу только кино и убер дают больше, остальные меньше. Программа действует только до конца января. Начисляют бонусами точно такие же псевдофантики, которые можно потратить только на одном сайте. Условия точные не вижу - ссылка не рабочая в описании.В общем как-то так. Если что-то неправильно понимаю - не судите строго, пользовался только одним продуктом, о другом могу судить только теоретически.