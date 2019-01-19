Shummi написав:А как можно перевести максимум на пакет тревел?
Позвонить на саппорт
А сенсу? за 150 грн щомісячної абонки (або 30-денним грейсом), купою обмежень з МСС і псевдофантиками 5% до 31.12.2018 р.? Хлопці, ви з дуба впали! Тікетс цигана обходить це убожище по всіх параметрах!
clientage написав:
Nighthawk написав:А сенсу?
Ну людям нуна. Мне тож хватает Тикетса
Попользовался чуть меньше месяца тревелом, сравниваю условия с тикетсом - пока не вижу там таких уж преимуществ:
150 грн абонки: при помощи рассрочек грейс продлевается до двух месяцев (для покупок от 1000 конечно, но таких у меня довольно много). В общем можно пользоваться бесплатно, на тикетсе вижу 20 грн в месяц.
Ограничения по ММС - есть такое, но не так уж часто втречаются. Из странных что мне попадались - магазины спиртного, оплата в розетке через инет, услуги автосалона. Ещё есть страховки - но тут у многих ограничения, не знаю как по тикетсу. В общем с таких случаях можно юзать другие карты
"Псевдофантики 5%" продлили до середины февраля, дальше будет 3% (если ещё не продлят). По тикетсу вижу только кино и убер дают больше, остальные меньше. Программа действует только до конца января. Начисляют бонусами точно такие же псевдофантики, которые можно потратить только на одном сайте. Условия точные не вижу - ссылка не рабочая в описании.
В общем как-то так. Если что-то неправильно понимаю - не судите строго, пользовался только одним продуктом, о другом могу судить только теоретически.
вопрос к оффпреду, по поводу Cash'u и категории "Отели". А вы не хотите добавить туда МСС 4722? Потому как такие известные системы бронирования как Agoda и Expedia упорно используют именно его. Обидно, да?
потерпевший написав:fb tw Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.
Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.
потерпевший написав:fb tw Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.
Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.
Ганьба!!! В нормальних банках завжди залишаться можливість безоплатно додзвонитися. Але мова про ... нормальні банки.
а вас кто-то насильно держит в Альфе?...
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