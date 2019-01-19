подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)
может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?
V2 написав:
потерпевший написав:fb tw Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.
Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.