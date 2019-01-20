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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6649665066516652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:23

подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)

может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?



  V2 написав:
  потерпевший написав:fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.

Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.

Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
https://alfabank.ua/about/press/novij-n ... ayina-3075

Ганьба!!!
В нормальних банках завжди залишаться можливість безоплатно додзвонитися.
Але мова про ... нормальні банки.

  Тракторист написав:а вас кто-то насильно держит в Альфе?...


Если не кешбэки, то все бы убежали :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 20 січ, 2019 22:25, всього редагувалось 3 разів.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:24

Re: Альфа-Банк

...але..таки ганьба , ніби солідний банк а почав вже й на "сірниках" економити )...таки 0800 це ознака нормального банку , який хоче надати клієнту максимум зручностей в обсуговуванні...
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:13

Re: Альфа-Банк

Отп й пумб здаєця теж такі жадібні. Правда давно не клієнт... але може алла як з пушами, додасть вібер
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:13

  -VICTOR- написав:...але..таки ганьба , ніби солідний банк а почав вже й на "сірниках" економити )...таки 0800 це ознака нормального банку , який хоче надати клієнту максимум зручностей в обсуговуванні...

В современном могут мобильные номера к колцентру подключить, так что для большинства клиентов звонок будет бесплатно. Ну и чат в МАБе..
wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:26

chipmunk

у них есть мобильные эквиваленты кол-центра для каждого оператора
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:47

  chipmunk написав:Отп й пумб здаєця теж такі жадібні. Правда давно не клієнт... але може алла як з пушами, додасть вібер

вы решили превзойти Азарова? в одном слове две ошибки... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:51

Re: Альфа-Банк

  Тракторист написав:в одном слове две ошибки.
Думать никак не получиается? "viber" там нет ошибок
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:53

Re: Альфа-Банк

-VICTOR- написав:...але..таки ганьба , ніби солідний банк а почав вже й на "сірниках" економити )...таки 0800 це ознака нормального банку , який хоче надати клієнту максимум зручностей в обсуговуванні...
Стоимость спичек озвучите? Просто любопытно.
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