подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)
может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?
V2 написав:
потерпевший написав:fb tw Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.
Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.
-VICTOR- написав:...але..таки ганьба , ніби солідний банк а почав вже й на "сірниках" економити )...таки 0800 це ознака нормального банку , який хоче надати клієнту максимум зручностей в обсуговуванні...
В современном могут мобильные номера к колцентру подключить, так что для большинства клиентов звонок будет бесплатно. Ну и чат в МАБе..
chipmunk написав:Отп й пумб здаєця теж такі жадібні. Правда давно не клієнт... але може алла як з пушами, додасть вібер
вы решили превзойти Азарова? в одном слове две ошибки...
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-VICTOR- написав:...але..таки ганьба , ніби солідний банк а почав вже й на "сірниках" економити )...таки 0800 це ознака нормального банку , який хоче надати клієнту максимум зручностей в обсуговуванні...