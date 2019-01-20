вопрос к оффпреду, по поводу Cash'u и категории "Отели". А вы не хотите добавить туда МСС 4722? Потому как такие известные системы бронирования как Agoda и Expedia упорно используют именно его. Обидно, да?
PS. Booking и Airbnb ставят 7011.
adimka, доброе утро. Ваше предложение передала на ответственное подразделение для рассмотрения.
proftpd66 написав:подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)
может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?
V2 написав:
потерпевший написав:fb tw Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.
Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.
Ганьба!!! В нормальних банках завжди залишаться можливість безоплатно додзвонитися. Але мова про ... нормальні банки.
Тракторист написав:а вас кто-то насильно держит в Альфе?...
Если не кешбэки, то все бы убежали
proftpd66, доброе утро. Виртуальных карт среди продуктов Альфа-Банка пока нет. В Пакетах может быть максимум 4 счета: 2 счета в гривне, включая основной гривневый; 1 счет в долларах; 1 счета в евро. К каждому счету в Пакете можно оформить дополнительные карты: на имя 3-го лица (до 3-х к каждому счету); на имя клиента – 9 карт (одна основная, остальные дополнительные).
Oktawa написав:Подскажите, кто знает. Собираюсь переводить деньги СЭПом с привата на карточный счёт в Альфе. В мобильном приложении в реквизитах карты счёт начинается с 2625. Актуальны ли эти реквизиты в свете изменения счётов НБУ с 10.01.2019 ? 15.01.2019 делала аналогичный перевод. Деньги дошли на следующий день, а теперь что-то сомнения ...
Oktawa, доброе утро. На данный момент в банке еще остается возможность пополнения карт по старым реквизитам - через транзитный счет, с указанием счета 2625 в назначении платежа.