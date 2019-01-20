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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6650665166526653

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:39

  adimka написав:День добрый,

вопрос к оффпреду, по поводу Cash'u и категории "Отели".
А вы не хотите добавить туда МСС 4722?
Потому как такие известные системы бронирования как Agoda и Expedia упорно используют именно его. Обидно, да? :)

PS. Booking и Airbnb ставят 7011.

adimka, доброе утро. Ваше предложение передала на ответственное подразделение для рассмотрения.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:53

  proftpd66 написав:подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)

может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?



  V2 написав:
  потерпевший написав:fb
tw
Альфа-Банк Україна переходить на новий телефонний номер гарячої лінії з метою збільшення кількості одночасного обслуговування запитів клієнтів. З 15 січня 2019 роки Контакт-Центр в цілодобовому режимі стає доступним за стаціонарним номером телефону (044) 494 01 01.

Для зручності і своєчасного інформування клієнтів перехід на новий номер буде проходити поступово, і протягом трьох місяців колишня лінія 0 800 50 20 50 буде працювати паралельно.

Звертаємо увагу, що дзвінки з мобільного телефону на лінію (044) 494 01 01 тарифікуються згідно з умовами мобільного оператора клієнта. Для дзвінків із-за кордону діє номер +38 (0462) 616 111.
https://alfabank.ua/about/press/novij-n ... ayina-3075

Ганьба!!!
В нормальних банках завжди залишаться можливість безоплатно додзвонитися.
Але мова про ... нормальні банки.

  Тракторист написав:а вас кто-то насильно держит в Альфе?...


Если не кешбэки, то все бы убежали :)

proftpd66, доброе утро. Виртуальных карт среди продуктов Альфа-Банка пока нет. В Пакетах может быть максимум 4 счета: 2 счета в гривне, включая основной гривневый; 1 счет в долларах; 1 счета в евро. К каждому счету в Пакете можно оформить дополнительные карты: на имя 3-го лица (до 3-х к каждому счету); на имя клиента – 9 карт (одна основная, остальные дополнительные).
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5509
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:57

  Oktawa написав:Подскажите, кто знает. Собираюсь переводить деньги СЭПом с привата на карточный счёт в Альфе. В мобильном приложении в реквизитах карты счёт начинается с 2625. Актуальны ли эти реквизиты в свете изменения счётов НБУ с 10.01.2019 ? 15.01.2019 делала аналогичный перевод. Деньги дошли на следующий день, а теперь что-то сомнения ...

Oktawa, доброе утро. На данный момент в банке еще остается возможность пополнения карт по старым реквизитам - через транзитный счет, с указанием счета 2625 в назначении платежа.
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Повідомлень: 5509
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 08:58

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:chipmunk

у них есть мобильные эквиваленты кол-центра для каждого оператора
Общедоступные?) Альфа Банк, подскажете их?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:09

  Menwyy написав:
IMPRINTER написав:chipmunk

у них есть мобильные эквиваленты кол-центра для каждого оператора
Общедоступные?) Альфа Банк, подскажете их?

Menwyy, доброе утро. Мобильных номеров для обращений в контакт-центр банка на данный момент не предусмотрено.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:14

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  qwe_ua написав:]Стоимость спичек озвучите? Просто любопытно.

qwe_ua, доброе утро. Стоимость звонков на (044) 494 01 01 согласно тарифов мобильного оператора.

Вопрос не к вам и чуть о другом :)
qwe_ua
 
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