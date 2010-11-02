RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6651665266536654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:09

Как по мне, наличие 0800 - это обязательный минимум для любого уважающего себя банка.
Мастхэв, так сказать.
Остальные контакты (вайбер, чат, скайп, фб и тд) - могут быть, а могут и не быть. Но 0800 - быть обязан.
С недоверием смотрю на банки только с городскими или мобильными телефонами.
Нет 0800 - сразу -100 имиджу банка.
Имхо, конечно
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 988
З нами з: 27.12.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:13

Re: Альфа-Банк

Уже б сделали колбек. Позвонил на 0800, там отбой и сразу звонок с киевского или другого номера.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 654
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:28

  MASolomko написав:Уже б сделали колбек. Позвонил на 0800, там отбой и сразу звонок с киевского или другого номера.

Это давно так, и кэлбек там часто глючит.
Я стараюсь с городского звонить, пока еще сразу на автоответчик кидают, и через несколько минут на оператора.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:32

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Чому?
Ви клієнтоорієнтований банк чи прагнете, щоб до операторів менше телефонували?!

V2, переход на стационарный номер службы поддержки банков - это распространенная практика последнего года. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты: чат, Alfa-Mobile, MyAlfaBank, Skype и др.каналы. К тому же, линия 0800... будет еще работать параллельно новому номеру.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5512
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:36

Alfa_Bank
Банки, які поважають клієнта, не економлять на сірниках!
Як компромісний варіант залишають можливості дзвінків на номери мобільних операторів.

До речі, наведіть приклади банків, де впроваджується така практика впродовж останнього року!
V2
4
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 03.07.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 10:37

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Чому?
Ви клієнтоорієнтований банк чи прагнете, щоб до операторів менше телефонували?!

V2, переход на стационарный номер службы поддержки банков - это распространенная практика последнего года. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты: чат, Alfa-Mobile, MyAlfaBank, Skype и др.каналы. К тому же, линия 0800... будет еще работать параллельно новому номеру.

Чат давно выпилили.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3909
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:03

  V2 написав:Alfa_Bank
Банки, які поважають клієнта, не економлять на сірниках!
Як компромісний варіант залишають можливості дзвінків на номери мобільних операторів.

До речі, наведіть приклади банків, де впроваджується така практика впродовж останнього року!

V2, перехід вже здійснили ОТР-банк, ПУМБ. Поки що прийнято рішення залишити паралельно лінію 0 800… Про подальші зміни пізніше буде додаткова інформація на сайті.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5512
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:10

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Alfa_Bank
Банки, які поважають клієнта, не економлять на сірниках!
Як компромісний варіант залишають можливості дзвінків на номери мобільних операторів.

До речі, наведіть приклади банків, де впроваджується така практика впродовж останнього року!

V2, перехід вже здійснили ОТР-банк, ПУМБ. Поки що прийнято рішення залишити паралельно лінію 0 800… Про подальші зміни пізніше буде додаткова інформація на сайті.

ПУМБ перешел на номер Укртелекома, но через некоторое время добавил и номера крупнейших мобильных операторов. Может, учтете сразу чужой опыт?
Свяжитесь с нами
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 18.09.13
Подякував: 361 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6651665266536654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexey_k9, Alfa_Bank, Aps, ramaz, Ratatui, slasva, Stargazer212, vollena71, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 441, 442, 443
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4425 606818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 10:57
clk
Банк Восток 1 ... 100, 101, 102
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
1010 233738
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 10:47
mustbe
А-Банк 1 ... 1138, 1139, 1140
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11396 1659708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 10:37
логан1919

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.