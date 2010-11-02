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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 10:09
Как по мне, наличие 0800 - это обязательный минимум для любого уважающего себя банка.
Мастхэв, так сказать.
Остальные контакты (вайбер, чат, скайп, фб и тд) - могут быть, а могут и не быть. Но 0800 - быть обязан.
С недоверием смотрю на банки только с городскими или мобильными телефонами.
Нет 0800 - сразу -100 имиджу банка.
Имхо, конечно
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:13
Уже б сделали колбек. Позвонил на 0800, там отбой и сразу звонок с киевского или другого номера.
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MASolomko
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:28
MASolomko написав:
Уже б сделали колбек. Позвонил на 0800, там отбой и сразу звонок с киевского или другого номера.
Это давно так, и кэлбек там часто глючит.
Я стараюсь с городского звонить, пока еще сразу на автоответчик кидают, и через несколько минут на оператора.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:32
V2 написав: Alfa_Bank написав:
Чому?
Ви клієнтоорієнтований банк чи прагнете, щоб до операторів менше телефонували?!
V2, переход на стационарный номер службы поддержки банков - это распространенная практика последнего года. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты: чат, Alfa-Mobile, MyAlfaBank, Skype и др.каналы. К тому же, линия 0800... будет еще работать параллельно новому номеру.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:36
Alfa_Bank
Банки, які поважають клієнта, не економлять на сірниках!
Як компромісний варіант залишають можливості дзвінків на номери мобільних операторів.
До речі, наведіть приклади банків, де впроваджується така практика впродовж останнього року!
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V2
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:37
Alfa_Bank написав: V2 написав: Alfa_Bank написав:
Чому?
Ви клієнтоорієнтований банк чи прагнете, щоб до операторів менше телефонували?!
V2, переход на стационарный номер службы поддержки банков - это распространенная практика последнего года. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты: чат, Alfa-Mobile, MyAlfaBank, Skype и др.каналы. К тому же, линия 0800... будет еще работать параллельно новому номеру.
Чат давно выпилили.
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wig
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:03
V2 написав:Alfa_Bank
Банки, які поважають клієнта, не економлять на сірниках!
Як компромісний варіант залишають можливості дзвінків на номери мобільних операторів.
До речі, наведіть приклади банків, де впроваджується така практика впродовж останнього року!
V2, перехід вже здійснили ОТР-банк, ПУМБ. Поки що прийнято рішення залишити паралельно лінію 0 800… Про подальші зміни пізніше буде додаткова інформація на сайті.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:10
Alfa_Bank написав: V2 написав:Alfa_Bank
Банки, які поважають клієнта, не економлять на сірниках!
Як компромісний варіант залишають можливості дзвінків на номери мобільних операторів.
До речі, наведіть приклади банків, де впроваджується така практика впродовж останнього року!
V2, перехід вже здійснили ОТР-банк, ПУМБ. Поки що прийнято рішення залишити паралельно лінію 0 800… Про подальші зміни пізніше буде додаткова інформація на сайті.
ПУМБ перешел на номер Укртелекома, но через некоторое время добавил и номера крупнейших мобильных операторов. Может, учтете сразу чужой опыт?
Свяжитесь с нами
+38 044 290 7 290
+38 096 290 7 290
+38 050 290 7 290
+38 093 290 7 290
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