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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6654665566566657>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:37

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите, еще есть возможность получить получить +1% к грн.депозиту? Какие там основные условия,сумма и срок?

_PORT_UA, добрый день. Акция еще действует. Детали - https://alfabank.ua/about/press/1-u-podarunok-do-depozitu-3015.

Спасибо.
Касаемо закрытия беспл.номера 0800. Почему бы вам не последовать примеру Пумба и сделать моб.номера гор.линии? На 044 многим будет накладно звонить,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:37

  Мизантрóп написав:слово-пароль должно работать.Но то в теории

Все работают. Спрашивают кодовое слово, год рождения и сколько депозитов в Евро.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:41

  _PORT_UA написав:На 044 многим будет накладно звонить,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.


Особенно, если учесть, что надо:
1) победить де би льного робота. Да, да, он именно де би льный! Я это утверждаю, как многолетний клиент Альфа-банка
2) выслушать рекламу разных продуктов (теперь за прослушивание рекламы я должен платить свои деньги, т.к. звоню из провинции, а не из Киева)
3) платить за переключение с одного специалиста на другой, т.к. универсальных консультантов в Альфе нет.

Уважаемая Alfa-Bank, передайте идиотам, которые это замутили, что кол-тво Ваших клиентов начнет падать в геометрической прогрессии. Просто после всех нововведений это будет "вишенкой на торте" или, точнее, последней каплей...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:44

  _PORT_UA написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите, еще есть возможность получить получить +1% к грн.депозиту? Какие там основные условия,сумма и срок?

_PORT_UA, добрый день. Акция еще действует. Детали - https://alfabank.ua/about/press/1-u-podarunok-do-depozitu-3015.

Спасибо.
Касаемо закрытия беспл.номера 0800. Почему бы вам не последовать примеру Пумба и сделать моб.номера гор.линии? На 044 многим будет накладно звонить,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.

Номер 044… пока будет действовать параллельно с 0 800... Предложения относительно мобильного номера контакт-центра уже поступали, будут рассмотрены. Спасибо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:46

Подскажите, платёжки из МАБа в отделениях ещё заверяют?
И устраивают ли такие заверенные квитанции всякие госконторы?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:50

  M-Audio написав:Подскажите, платёжки из МАБа в отделениях ещё заверяют?
И устраивают ли такие заверенные квитанции всякие госконторы?


в МАБе нет квитанций. Там есть мемориальный ордер, если речь о платеже по свободным реквизитам.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Пон 21 січ, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:50

  Искатель написав:
  _PORT_UA написав:На 044 многим будет накладно звонить,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.


Особенно, если учесть, что надо:
1) победить де би льного робота. Да, да, он именно де би льный! Я это утверждаю, как многолетний клиент Альфа-банка
2) выслушать рекламу разных продуктов (теперь за прослушивание рекламы я должен платить свои деньги, т.к. звоню из провинции, а не из Киева)
3) платить за переключение с одного специалиста на другой, т.к. универсальных консультантов в Альфе нет.

Уважаемая Alfa-Bank, передайте идиотам, которые это замутили, что кол-тво Ваших клиентов начнет падать в геометрической прогрессии. Просто после всех нововведений это будет "вишенкой на торте" или, точнее, последней каплей...

Искатель, добрый день. Все ваши комментарии передам. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты:
• Чат с сотрудником в приложении Альфа-Мобайл,
• Skype-звонок сотруднику.
Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile.
Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:52

  M-Audio написав:Подскажите, платёжки из МАБа в отделениях ещё заверяют?
И устраивают ли такие заверенные квитанции всякие госконторы?

Не знаю за все госконторы, но дмсу распечатка со штампиком в отделении устроила в прошлом году. 3 раза :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54

  Alfa_Bank написав:Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile.
Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.


ничего подобного !
разблокировать в МАБе можно только ту карту, которую сам там же и заблокировал там же.
Если карту заблокировал ваш отмороженный наглухо фрод-мониторинг - то разлок тока через звонок с допросом. Или я не прав?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00

Да полюбому для основных финансовых операций хватает МАБа. В поддержку звонишь, когда что-то пошло не так.
wig
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