Додано: Пон 21 січ, 2019 11:41

_PORT_UA написав: На 044 многим будет накладно звонить,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет. ,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.

Особенно, если учесть, что надо:1) победить де би льного робота. Да, да, он именно де би льный! Я это утверждаю, как многолетний клиент Альфа-банка2) выслушать рекламу разных продуктов (теперь за прослушивание рекламы я должен платить свои деньги, т.к. звоню из провинции, а не из Киева)3) платить за переключение с одного специалиста на другой, т.к. универсальных консультантов в Альфе нет.Уважаемая Alfa-Bank, передайте идиотам, которые это замутили, что кол-тво Ваших клиентов начнет падать в геометрической прогрессии. Просто после всех нововведений это будет "вишенкой на торте" или, точнее, последней каплей...