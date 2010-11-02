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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 11:37
Спасибо.
Касаемо закрытия беспл.номера 0800. Почему бы вам не последовать примеру Пумба и сделать моб.номера гор.линии? На 044 многим будет накладно звонить,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:37
Мизантрóп написав:
слово-пароль должно работать.Но то в теории
Все работают. Спрашивают кодовое слово, год рождения и сколько депозитов в Евро.
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wig
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:41
_PORT_UA написав:На 044 многим будет накладно звонить
,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.
Особенно, если учесть, что надо:
1) победить де би льного робота. Да, да, он именно де би льный! Я это утверждаю, как многолетний клиент Альфа-банка
2) выслушать рекламу разных продуктов (теперь за прослушивание рекламы я должен платить свои деньги, т.к. звоню из провинции, а не из Киева)
3) платить за переключение с одного специалиста на другой, т.к. универсальных консультантов в Альфе нет.
Уважаемая Alfa-Bank, передайте идиотам, которые это замутили, что кол-тво Ваших клиентов начнет падать в геометрической прогрессии. Просто после всех нововведений это будет "вишенкой на торте" или, точнее, последней каплей...
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Искатель
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:44
_PORT_UA написав:
Спасибо.
Касаемо закрытия беспл.номера 0800. Почему бы вам не последовать примеру Пумба и сделать моб.номера гор.линии? На 044 многим будет накладно звонить,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.
Номер 044… пока будет действовать параллельно с 0 800... Предложения относительно мобильного номера контакт-центра уже поступали, будут рассмотрены. Спасибо.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:46
Подскажите, платёжки из МАБа в отделениях ещё заверяют?
И устраивают ли такие заверенные квитанции всякие госконторы?
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M-Audio
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:50
M-Audio написав:
Подскажите, платёжки из МАБа в отделениях ещё заверяют?
И устраивают ли такие заверенные квитанции всякие госконторы?
в МАБе нет квитанций. Там есть мемориальный ордер, если речь о платеже по свободным реквизитам.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Пон 21 січ, 2019 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:50
Искатель написав: _PORT_UA написав:На 044 многим будет накладно звонить
,а остальные возможности общения связаны с наличием инет трафика. Уже старшему поколению проблемно будет.
Особенно, если учесть, что надо:
1) победить де би льного робота. Да, да, он именно де би льный! Я это утверждаю, как многолетний клиент Альфа-банка
2) выслушать рекламу разных продуктов (теперь за прослушивание рекламы я должен платить свои деньги, т.к. звоню из провинции, а не из Киева)
3) платить за переключение с одного специалиста на другой, т.к. универсальных консультантов в Альфе нет.
Уважаемая Alfa-Bank, передайте идиотам, которые это замутили, что кол-тво Ваших клиентов начнет падать в геометрической прогрессии. Просто после всех нововведений это будет "вишенкой на торте" или, точнее, последней каплей...
Искатель, добрый день. Все ваши комментарии передам. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты:
• Чат с сотрудником в приложении Альфа-Мобайл,
• Skype-звонок сотруднику.
Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile.
Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:52
M-Audio написав:
Подскажите, платёжки из МАБа в отделениях ещё заверяют?
И устраивают ли такие заверенные квитанции всякие госконторы?
Не знаю за все госконторы, но дмсу распечатка со штампиком в отделении устроила в прошлом году. 3 раза
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Додано: Пон 21 січ, 2019 11:54
Alfa_Bank написав:
Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты
, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile.
Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.
ничего подобного !
разблокировать в МАБе можно только ту карту, которую сам там же и заблокировал там же.
Если карту заблокировал ваш отмороженный наглухо фрод-мониторинг - то разлок тока через звонок с допросом. Или я не прав?
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Додано: Пон 21 січ, 2019 12:00
Да полюбому для основных финансовых операций хватает МАБа. В поддержку звонишь, когда что-то пошло не так.
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