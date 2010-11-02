Додано: Пон 21 січ, 2019 12:08

Alfa_Bank



короче ... вы поняли, или 0-800 или 044 + его мобильные эквиваленты для каждого оператора (как у пумба) либо колл-бек ... скайп - это не альтернатива !

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