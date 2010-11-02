Alfa_Bank написав:Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile. Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.
ничего подобного ! разблокировать в МАБе можно только ту карту, которую сам там же и заблокировал там же. Если карту заблокировал ваш отмороженный наглухо фрод-мониторинг - то разлок тока через звонок с допросом. Или я не прав?
IMPRINTER, добрый день. Вы правы, есть операции, которые нет возможности совершить через МАБ, и они требуют обращения в другие каналы клиентской поддержки.
Alfa_Bank написав:Искатель, добрый день. Все ваши комментарии передам. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты: • Чат с сотрудником в приложении Альфа-Мобайл, • Skype-звонок сотруднику. Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile. Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.
Буду крайне признателен, если сможете передать дословно... Кстати, я лично активно пользуюсь Вашим ботом в мессенджере Facebook. Его трогать не планируют, он останется?
Alfa_Bank написав:Искатель, добрый день. Все ваши комментарии передам. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты: • Чат с сотрудником в приложении Альфа-Мобайл, • Skype-звонок сотруднику. Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile. Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.
Буду крайне признателен, если сможете передать дословно... Кстати, я лично активно пользуюсь Вашим ботом в мессенджере Facebook. Его трогать не планируют, он останется?
ukr0014959 написав: Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?
Через три дня рабочих начнут считаться. Причем сначала купите что нибудь недорогое для проверки. Бонусы видны почти сразу после покупки в апликухе.
Чьорт побери, а хоч в вітальні 25 000 покупок ця сума враховувається?
Ще раз запитаюсь офпреда, зробив покупку в перший день, як отримав тревел кард чи враховуваєтьься вона для привітальних бонусів.
Иногда или в дороге, или в публичном месте, - нет возможности озвучивать данные всем вокруг.
Плюс через месенджеры оператор может ответить не сразу, а уточнить в шпаргалках или более опытных коллег. А по телефону часто выдумывают "на ходу". Но ответ в месенджер приходит быстрее, чем по телефону. Т.к. основная "масса" висит на телефоне. И в месенджерах нет очереди
Плюс текст можно перечитать, если забыл. Или предъявить его, в случае неправильной консультации.
Ну и для "заграниц" тоже удобно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин