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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6655665666576658>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:03

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile.
Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.


ничего подобного !
разблокировать в МАБе можно только ту карту, которую сам там же и заблокировал там же.
Если карту заблокировал ваш отмороженный наглухо фрод-мониторинг - то разлок тока через звонок с допросом. Или я не прав?

IMPRINTER, добрый день. Вы правы, есть операции, которые нет возможности совершить через МАБ, и они требуют обращения в другие каналы клиентской поддержки.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:08

Alfa_Bank

короче ... вы поняли, или 0-800 или 044 + его мобильные эквиваленты для каждого оператора (как у пумба) либо колл-бек ... скайп - это не альтернатива !
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:10

  Alfa_Bank написав:Искатель, добрый день. Все ваши комментарии передам. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты:
• Чат с сотрудником в приложении Альфа-Мобайл,
• Skype-звонок сотруднику.
Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile.
Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.


Буду крайне признателен, если сможете передать дословно...
Кстати, я лично активно пользуюсь Вашим ботом в мессенджере Facebook. Его трогать не планируют, он останется?
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:14

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:Искатель, добрый день. Все ваши комментарии передам. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты:
• Чат с сотрудником в приложении Альфа-Мобайл,
• Skype-звонок сотруднику.
Также финансовая информация и все основные активные операции (управление лимитами, услугой смс-информирования, блокировка и разблокировка карты, активация карты и установка Пин-кода) все также доступны в приложении Alfa-Mobile.
Дополнительно основную финансовую операцию можно получить отправив смс на номер 3344.


Буду крайне признателен, если сможете передать дословно...
Кстати, я лично активно пользуюсь Вашим ботом в мессенджере Facebook. Его трогать не планируют, он останется?

Тут пока все без изменений :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:22

Тревел кард

ukr0014959 написав:
Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?


Через три дня рабочих начнут считаться. Причем сначала купите что нибудь недорогое для проверки. Бонусы видны почти сразу после покупки в апликухе.


Чьорт побери, а хоч в вітальні 25 000 покупок ця сума враховувається?

Ще раз запитаюсь офпреда, зробив покупку в перший день, як отримав тревел кард чи враховуваєтьься вона для привітальних бонусів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

А мне нравится поддержка через месенджеры.

Иногда или в дороге, или в публичном месте, - нет возможности озвучивать данные всем вокруг.

Плюс через месенджеры оператор может ответить не сразу, а уточнить в шпаргалках или более опытных коллег. А по телефону часто выдумывают "на ходу".
Но ответ в месенджер приходит быстрее, чем по телефону. Т.к. основная "масса" висит на телефоне. И в месенджерах нет очереди

Плюс текст можно перечитать, если забыл. Или предъявить его, в случае неправильной консультации.

Ну и для "заграниц" тоже удобно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 12:44

Здравствуйте.

Cнимал наличные в Харькове в банкомате по адресу Героев труда 24-а, деньги со счета списались, но банкомат их не выдал.

Оператор поддержки приняла жалобу, ждать 5 дней , как я понимаю?

Спасибо
keonix
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:04

  ukr0014959 написав:ukr0014959 написав:
Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?


Через три дня рабочих начнут считаться. Причем сначала купите что нибудь недорогое для проверки. Бонусы видны почти сразу после покупки в апликухе.


Чьорт побери, а хоч в вітальні 25 000 покупок ця сума враховувається?

Ще раз запитаюсь офпреда, зробив покупку в перший день, як отримав тревел кард чи враховуваєтьься вона для привітальних бонусів.

ukr0014959, доброго дня. Уточнюю.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:10

  keonix написав:Здравствуйте.

Cнимал наличные в Харькове в банкомате по адресу Героев труда 24-а, деньги со счета списались, но банкомат их не выдал.

Оператор поддержки приняла жалобу, ждать 5 дней , как я понимаю?

Спасибо

keonix, добрый день. Срок рассмотрения такого обращения в среднем 3-5 раб.дней.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 13:16

  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)

может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?
proftpd66, доброе утро. Виртуальных карт среди продуктов Альфа-Банка пока нет. В Пакетах может быть максимум 4 счета: 2 счета в гривне, включая основной гривневый; 1 счет в долларах; 1 счета в евро. К каждому счету в Пакете можно оформить дополнительные карты: на имя 3-го лица (до 3-х к каждому счету); на имя клиента – 9 карт (одна основная, остальные дополнительные).


нету ли каких либо ограничений на перевыпуск валютных карт?
каждый день можно терять карту и перевыпускать новую? (перевыпуск 50грн)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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