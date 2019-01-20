Додано: Пон 21 січ, 2019 12:34

А мне нравится поддержка через месенджеры.



Иногда или в дороге, или в публичном месте, - нет возможности озвучивать данные всем вокруг.



Плюс через месенджеры оператор может ответить не сразу, а уточнить в шпаргалках или более опытных коллег. А по телефону часто выдумывают "на ходу".

Но ответ в месенджер приходит быстрее, чем по телефону. Т.к. основная "масса" висит на телефоне. И в месенджерах нет очереди



Плюс текст можно перечитать, если забыл. Или предъявить его, в случае неправильной консультации.



Ну и для "заграниц" тоже удобно

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин