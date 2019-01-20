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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 13:21
За валютную снимали 2.40. Это совсем не 50 гривень.
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wig
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:35
proftpd66 написав: Alfa_Bank написав: proftpd66 написав:
подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)
может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?
proftpd66, доброе утро. Виртуальных карт среди продуктов Альфа-Банка пока нет. В Пакетах может быть максимум 4 счета: 2 счета в гривне, включая основной гривневый; 1 счет в долларах; 1 счета в евро. К каждому счету в Пакете можно оформить дополнительные карты: на имя 3-го лица (до 3-х к каждому счету); на имя клиента – 9 карт (одна основная, остальные дополнительные).
нету ли каких либо ограничений на перевыпуск валютных карт?
каждый день можно терять карту и перевыпускать новую? (перевыпуск 50грн)
proftpd66, лимиты на перевыпуск пакетных карт не установлены, стоимость согласно тарифов.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:41
Alfa_Bank
Для кредитных карт такой-же лимит по выпуску дополнительных карт?
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Kevin
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:48
ukr0014959 написав:
ukr0014959 написав:
Вопрос до тих кто знає, сьогодні отримав та активував Тревел кард, бонуси почнуть нараховувати за покупки через три дні, чи можу вже платити бонуси будуть нараховані протягом трьох днів?
Через три дня рабочих начнут считаться. Причем сначала купите что нибудь недорогое для проверки. Бонусы видны почти сразу после покупки в апликухе.
Чьорт побери, а хоч в вітальні 25 000 покупок ця сума враховувається?
Ще раз запитаюсь офпреда, зробив покупку в перший день, як отримав тревел кард чи враховуваєтьься вона для привітальних бонусів.
ukr0014959, доброго дня. Операція враховується.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 13:52
Kevin написав:
Alfa_Bank
Для кредитных карт такой-же лимит по выпуску дополнительных карт?
Kevin, добрый день. Для кредитных карт: на имя клиента - 5 карт (1 основная, остальные дополнительные); на имя третьих лиц - 3 доп. карты.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:07
Alfa_Bank Буду надеяться, все закончится положительно (деньги вернутся)
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keonix
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Додано: Пон 21 січ, 2019 14:17
Аллюсик, как там седня с входными СЭПиками?
Жду с 11:00 кучу грошей, а их все нема и нема
А реквизиты Сбера в апликухе подправили?
... делайте хоть что-нибудь!
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