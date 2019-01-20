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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 15:02
Alfa_Bank написав: qwe_ua написав:
-VICTOR- написав:...але..таки ганьба , ніби солідний банк а почав вже й на "сірниках" економити )...таки 0800 це ознака нормального банку , який хоче надати клієнту максимум зручностей в обсуговуванні...
Стоимость спичек озвучите? Просто любопытно.
qwe_ua, доброе утро. Стоимость звонков на (044) 494 01 01 согласно тарифов мобильного оператора.
абсолютно все операторы (кроме Укртелекома) берут плату за звонок на (044)
как теперь дозвониться до оператора если на мобильном нет денег?
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:08
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:08
mephala написав: Alfa_Bank написав:
qwe_ua, доброе утро. Стоимость звонков на (044) 494 01 01 согласно тарифов мобильного оператора.
абсолютно все операторы (кроме Укртелекома) берут плату за звонок на (044)
как теперь дозвониться до оператора если на мобильном нет денег?
Плата берется не всегда. У операторов есть пакеты с минутами на номера фиксированной связи.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:15
mephala написав: Alfa_Bank написав:
qwe_ua, доброе утро. Стоимость звонков на (044) 494 01 01 согласно тарифов мобильного оператора.
абсолютно все операторы (кроме Укртелекома) берут плату за звонок на (044)
как теперь дозвониться до оператора если на мобильном нет денег?
mephala, добрый день. Дозвониться на горячую линию можно с помощью skype-связи, так же есть альтернативный канал обращения к оператору контакт-центра – чат.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:22
интертелеком
mephala написав:
абсолютно все операторы (кроме Укртелекома)
столичный регион анлим форева.Сегодня 25грн/мес. есть и 555 на год с звонилкой
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:25
clientage написав:
Агаа
а я любил писать в саппорт через МАБ
Навалял заявочку неспеша: скопипастил номер счета, реквизиты операции прям в МАБе
И ждешь себе ответа 1..2дня. В сл. чего напомнил о себе прям там же, в продолжение разговора...Усьо протоколируется
Да, было такое до плякопастернаков. Светлые времена...
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:28
Alfa_Bank написав: V2 написав: Alfa_Bank написав:
Чому?
Ви клієнтоорієнтований банк чи прагнете, щоб до операторів менше телефонували?!
V2, переход на стационарный номер службы поддержки банков - это распространенная практика последнего года. Как и ранее, для бесплатного получения информации доступны следующие варианты: чат, Alfa-Mobile, MyAlfaBank, Skype и др.каналы. К тому же, линия 0800... будет еще работать параллельно новому номеру.
..насколько мне помниться то "эти другие" каналы не годятся для уточнения суммы задолженности - требуется идентификация клиента в голосовом режиме...и еще замечу интернет-банкинг -не дает возможности узнать точную сумму задолженности на биллинговую дату , если были начисления % и комиссии - так как он-лайн отображение задолженности на текущую дату ОТСУТСТВУЕТ....а теперь клиенту еще и платный дозвон , как там выше коллега сказал - 1000 вам за клиентоориентированность...0800 -признак банка уважающего клиента и желающего максимально комфортной среды для обслуживания...но это не про сегодняшнюю Альфу ...
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:57
-VICTOR- написав: Alfa_Bank написав:
..насколько мне помниться то "эти другие" каналы не годятся для уточнения суммы задолженности - требуется идентификация клиента в голосовом режиме...и еще замечу интернет-банкинг -не дает возможности узнать точную сумму задолженности на биллинговую дату , если были начисления % и комиссии - так как он-лайн отображение задолженности на текущую дату ОТСУТСТВУЕТ....а теперь клиенту еще и платный дозвон , как там выше коллега сказал - 1000 вам за клиентоориентированность...0800 -признак банка уважающего клиента и желающего максимально комфортной среды для обслуживания...но это не про сегодняшнюю Альфу ...
-VICTOR-, добрый день. Уточнение задолженности по карте не требует голосовой идентификации. В большинстве случаев, если возникает необходимость голосовой идентификации, сотрудник чата сам перезванивает клиенту.
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Alfa_Bank
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Пон 21 січ, 2019 14:40
kreuz
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