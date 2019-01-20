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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6657665866596660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 16:20

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:mephala, добрый день. Дозвониться на горячую линию можно с помощью skype-связи, так же есть альтернативный канал обращения к оператору контакт-центра – чат.

расскажите как это сделать например с кнопочного телефона =)

С кнопочного телефона это вряд ли получится :cry:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:21

Alfa_Bank, а можна до Вас в ПП звертатися з проханням щоб Алла передзвонила, якщо очікується довга розмова? Колись офПред Дельти надавав таку послугу коли до них важко було дозвонитись.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27381
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Подякував: 0 раз.
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