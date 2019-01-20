Додано: Пон 21 січ, 2019 17:21

Alfa_Bank, а можна до Вас в ПП звертатися з проханням щоб Алла передзвонила, якщо очікується довга розмова? Колись офПред Дельти надавав таку послугу коли до них важко було дозвонитись.