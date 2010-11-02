С кнопочного телефона это вряд ли получится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 16:20
Додано: Пон 21 січ, 2019 17:21
Alfa_Bank, а можна до Вас в ПП звертатися з проханням щоб Алла передзвонила, якщо очікується довга розмова? Колись офПред Дельти надавав таку послугу коли до них важко було дозвонитись.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:08
тут есть агенты альфы? какие плюсы при переходе выше тарифа "комфорт"?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:12
Це Ви про що?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:16
А если клиент в качестве финансового телефона использует кнопочный телефон, значит банк не желает иметь такого клиента? Т.е позвонить в банк бесплатно нельзя? Молодой клиент по 10мин выслушивает ненужную рекламу по телефону пока не соединят с оператором. Стоимость 1мин-1,5грн + НДС20% + 7,5% ПФ. Никому теперь не порекомендую ваш банк. Мои рекомендации- НА ВЫХОД. Помогу правильно закрыть все продукты.
Мелочно и противно.
Сменить номер телефона в вашем банке- тот еще квест, проходил.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:18
Re: Альфа-Банк
есть пакет комфорт, 2 дебетные карты. Я хочу перейти далее, заодно обновить карты так как они привязанные за мое имя в интернет-магазине. Какой смысл переходить на пакет который больше уровня?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:21
Платинум Блек - снятие 30к в месяц без комиса в любых банкоматах.
Юзаю его только для этого, так как 5к/мес по Комфорту - совсем мало.
По кассам ходить не люблю, а потому - и не хожу
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:23
Только на старших пакетах Виза с курсовыми приколами. Я специально от них отказался, хотя был и Блек, и Ультра.
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:23
Спасибо, но это всё есть в Ощадбанке и больше банкоматов в самом ощаде. И там в Ощаде карта есть Gold не помню какая точно, то там вообще в любом банкомате снятие 0%. Но обслуживание не дешевое.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 21 січ, 2019 18:30
На вкус и цвет, каждый выбирает своё.
Я - уже давно не клиент Ощада, можно сказать - по религиозным убеждениям.
Задачу "иметь возможность снять налом несколько десятков тыщ" - вполне выполняют два моих ПлатинумБлека.
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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