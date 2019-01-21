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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6658665966606661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 21:48

Re: Альфа-Банк

Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
Menwyy
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Повідомлень: 804
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:41

  Menwyy написав:Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?


Снимают
Ivanhoe
 
Повідомлень: 86
З нами з: 14.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 22:46

Re: Альфа-Банк

Ivanhoe написав:
  Menwyy написав:Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?


Снимают
То есть максимум - 4.025 на данный момент?
Menwyy
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Повідомлень: 804
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:23

  Menwyy написав:
Ivanhoe написав:
  Menwyy написав:Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?


Снимают
То есть максимум - 4.025 на данный момент?

Да
Ivanhoe
 
Повідомлень: 86
З нами з: 14.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 08:57

  Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank, а можна до Вас в ПП звертатися з проханням щоб Алла передзвонила, якщо очікується довга розмова? Колись офПред Дельти надавав таку послугу коли до них важко було дозвонитись.

Квесторе_поверніться, доброго ранку. Така послуга не надається.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5530
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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