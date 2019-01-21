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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:48
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
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Menwyy
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:41
Menwyy написав:
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
Снимают
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Ivanhoe
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:46
Ivanhoe написав: Menwyy написав:
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
Снимают
То есть максимум - 4.025 на данный момент?
-
Menwyy
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:23
Menwyy написав: Ivanhoe написав: Menwyy написав:
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
Снимают
То есть максимум - 4.025 на данный момент?
Да
-
Ivanhoe
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Додано: Вів 22 січ, 2019 08:57
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, а можна до Вас в ПП звертатися з проханням щоб Алла передзвонила, якщо очікується довга розмова? Колись офПред Дельти надавав таку послугу коли до них важко було дозвонитись.
Квесторе_поверніться, доброго ранку. Така послуга не надається.
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Alfa_Bank
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