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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 січ, 2019 21:48
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
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Menwyy
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:41
Menwyy написав:
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
Снимают
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Ivanhoe
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Додано: Пон 21 січ, 2019 22:46
Ivanhoe написав: Menwyy написав:
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
Снимают
То есть максимум - 4.025 на данный момент?
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Menwyy
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:23
Menwyy написав: Ivanhoe написав: Menwyy написав:
Коллеги, так по тревел карте кб таки 5% чистыми? Налоги не снимают?
Снимают
То есть максимум - 4.025 на данный момент?
Да
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Ivanhoe
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Додано: Вів 22 січ, 2019 08:57
Квесторе_поверніться написав:Alfa_Bank
, а можна до Вас в ПП звертатися з проханням щоб Алла передзвонила, якщо очікується довга розмова? Колись офПред Дельти надавав таку послугу коли до них важко було дозвонитись.
Квесторе_поверніться, доброго ранку. Така послуга не надається.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:53
Alfa_Bank, чи правда, що КК "Максимум" з 1 лютого переводять на горіхі кешью?
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Кочевник
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:55
Кочевник написав:Alfa_Bank
, чи правда, що КК "Максимум" з 1 лютого переводять на горіхі кешью?
Кочевник, доброго ранку. Так, правда.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:57
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, чи правда, що КК "Максимум" з 1 лютого переводять на горіхі кешью?
Кочевник, доброго ранку. Так, правда.
Это вместо существующего кешбека?
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ramaz
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Додано: Вів 22 січ, 2019 09:59
Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, чи правда, що КК "Максимум" з 1 лютого переводять на горіхі кешью?
Кочевник, доброго ранку. Так, правда.
А де офіційна інформація? До суттєвого погіршення умов вже існуючого пакету 10 днів, а інформацію потрібно у вас витягувати пасатіжами.
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Кочевник
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:10
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, чи правда, що КК "Максимум" з 1 лютого переводять на горіхі кешью?
Кочевник, доброго ранку. Так, правда.
А де офіційна інформація? До суттєвого погіршення умов вже існуючого пакету 10 днів, а інформацію потрібно у вас витягувати пасатіжами.
Інформація на офіційному сайті буде розміщена після 23.01.2019. Акція «Не відкладай життя на завтра» буде діяти по картці Максимум до 31.01.19. З 1.02.2019 клієнтам будуть відправлені повідомлення про підключення до Cash`U CLUB (Viber/ SMS).
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Alfa_Bank
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