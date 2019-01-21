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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6659666066616662

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:16

Alfa_Bank
Если насобирал баллы по одной карте (пакетной), то можно ли ими воспользоваться для компенсации покупок по кредитной? Или наоборот?
Vorlon
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:17

Re: Альфа-Банк

Для переведення картки з Максимум в Еко можна не закривати розсрочки?
Кочевник
 
Повідомлень: 627
З нами з: 16.02.17
Подякував: 111 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:24

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Если насобирал баллы по одной карте (пакетной), то можно ли ими воспользоваться для компенсации покупок по кредитной? Или наоборот?

Vorlon, доброе утро. Если по кредитной карте есть подходящая покупка для возврата согласно условий программы лояльности, то можно (и наоборот тоже).
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5534
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:29

  Кочевник написав:До суттєвого погіршення умов вже існуючого пакету

Как по мне (и с моим набором карт) наверное лучше станет... :roll:

Теряю только повышенный кэшбек на питание по двум из трёх MCC - 5812 и 5813.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 22 січ, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 6352
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:32

  Menwyy написав:Снимают
То есть максимум - 4.025 на данный момент?[/quote]
Об этой карте речь ?

1 (одна) витрачена гривня = 3 (три) Бали мандрівника «+» 2 (два) Бали мандрівника у якості додаткової пропозиції приуроченої до впровадження банківського продукту «Альфа Travel». Додаткова пропозиція обмежена у терміні своєї дії та діє по 15.02.2019 р. (включно)
SILVER_UA
 
Повідомлень: 280
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Подякував: 29 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:39

  Кочевник написав:Для переведення картки з Максимум в Еко можна не закривати розсрочки?

Кочевник, розстрочки закривати не потрібно.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5534
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:45

  proftpd66 написав:тут есть агенты альфы? какие плюсы при переходе выше тарифа "комфорт"?

плюсы - допки бесплатно, больше процент на дохсейф, больше денег снять в банкоматах бесплатно. сижу на комфорте и не собираюсь выше переходить.
mephala
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 07.04.14
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