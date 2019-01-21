Alfa_Bank
Если насобирал баллы по одной карте (пакетной), то можно ли ими воспользоваться для компенсации покупок по кредитной? Или наоборот?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 10:16
Alfa_Bank
Если насобирал баллы по одной карте (пакетной), то можно ли ими воспользоваться для компенсации покупок по кредитной? Или наоборот?
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:17
Re: Альфа-Банк
Для переведення картки з Максимум в Еко можна не закривати розсрочки?
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:24
Vorlon, доброе утро. Если по кредитной карте есть подходящая покупка для возврата согласно условий программы лояльности, то можно (и наоборот тоже).
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:29
Как по мне (и с моим набором карт) наверное лучше станет...
Теряю только повышенный кэшбек на питание по двум из трёх MCC - 5812 и 5813.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 22 січ, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:32
То есть максимум - 4.025 на данный момент?[/quote]
Об этой карте речь ?
1 (одна) витрачена гривня = 3 (три) Бали мандрівника «+» 2 (два) Бали мандрівника у якості додаткової пропозиції приуроченої до впровадження банківського продукту «Альфа Travel». Додаткова пропозиція обмежена у терміні своєї дії та діє по 15.02.2019 р. (включно)
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:39
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:45
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:26
Re: Альфа-Банк
а по третьому мсс?
взагалі, які картки викорустовуєте для закладів харчування?
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:46
Кто не добрал до десяти гривень деньги пропадут, или будут выплачены в существующем размере?
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:48
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