proftpd66 написав:подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)
может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты? proftpd66, доброе утро. Виртуальных карт среди продуктов Альфа-Банка пока нет. В Пакетах может быть максимум 4 счета: 2 счета в гривне, включая основной гривневый; 1 счет в долларах; 1 счета в евро. К каждому счету в Пакете можно оформить дополнительные карты: на имя 3-го лица (до 3-х к каждому счету); на имя клиента – 9 карт (одна основная, остальные дополнительные).
Alfa_Bank написав:нету ли каких либо ограничений на перевыпуск валютных карт? каждый день можно терять карту и перевыпускать новую? (перевыпуск 50грн)
proftpd66, лимиты на перевыпуск пакетных карт не установлены, стоимость согласно тарифов.
При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные? Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно. Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные? Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно. Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.
proftpd66, добрый день. При перевыпуске бонусы сохраняются. Вывести бонусы будет возможно только за покупки, что совершены с помощью новой карты.