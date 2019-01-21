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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6661666266636664>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:59

  proftpd66 написав:
  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:подскажете, есть возможность создавать несколько валютных карт? (пакет комфорт или выше для cash'u)

может есть в каком пакете чтобы создать виртуальные карты?
proftpd66, доброе утро. Виртуальных карт среди продуктов Альфа-Банка пока нет. В Пакетах может быть максимум 4 счета: 2 счета в гривне, включая основной гривневый; 1 счет в долларах; 1 счета в евро. К каждому счету в Пакете можно оформить дополнительные карты: на имя 3-го лица (до 3-х к каждому счету); на имя клиента – 9 карт (одна основная, остальные дополнительные).



  Alfa_Bank написав:нету ли каких либо ограничений на перевыпуск валютных карт?
каждый день можно терять карту и перевыпускать новую? (перевыпуск 50грн)

proftpd66, лимиты на перевыпуск пакетных карт не установлены, стоимость согласно тарифов.


При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?
Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.
Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:00

  casper12 написав:а по третьому мсс?
взагалі, які картки викорустовуєте для закладів харчування?

По третьему - заказал InJoy Конкорда. Идея CBW ещё осталась для первых двух. Но у меня основной расход именно по 5814.

  wig написав:Так а как же теперь харчеваться?

Идея или Конкорд, если на постоянной основе.
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 22 січ, 2019 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:01

  wig написав:
  Vorlon написав:Теряю только повышенный кэшбек на питание

Так а как же теперь харчеваться? За жалкий процент :(


я на колчаковских фронтах ранен :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:03

  wig написав:
  Vorlon написав:Теряю только повышенный кэшбек на питание

Так а как же теперь харчеваться? За жалкий процент :(

Надо смотреть как будут переводить.

Есть 2 варианта:
- орехи будут начислятся согласно выбранным категориям. Тогда на Максимке можно смело ставить хрест и выкидавать/закрывать/переводить в другой тариф.

- орехи будут начислятся по старому 2/3/5 на бонусный счет. Тогда всё остается почти как раньше, только лучше :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:04

curiousobro
Уверен на 99%, что первый вариант. И мне кино с такси очень нравятся :)

P.S. Может у кого сохранились таблички вариантов выбора ореховых категорий с повышенными % для первых месяцев работы программы (октябрь, ноябрь...)?
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 22 січ, 2019 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:15

  Vorlon написав:
  wig написав:Так а как же теперь харчеваться?

Идея или Конкорд, если на постоянной основе.

У КоКо только фастфуд!
Эх Алла-алла. В Харькове еще ладно, а в забугряндии - существенная статья расходов. И, как раз перед отпусками.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:17

  wig написав:У КоКо только фастфуд!

Меня это устраивает! Запорожская Пузата Хата или столовая рядом с работой, или ещё один местный ресторанчик - они все у меня идут с таким кодом :)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:18

  Vorlon написав:
  wig написав:У КоКо только фастфуд!

Меня это устраивает! Запорожская Пузата Хата или столовая рядом с работой, или ещё один местный ресторанчик - они все у меня идут с таким кодом :)

Ну, наверно...
Инжой же и с лимитом можно?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:19

wig
Ага, с ноября ;)
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:20

  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?
Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.
Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.

proftpd66, добрый день. При перевыпуске бонусы сохраняются. Вывести бонусы будет возможно только за покупки, что совершены с помощью новой карты.
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