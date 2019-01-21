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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6661666266636664

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 949
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 949
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:21

Re: Альфа-Банк

  proftpd66 написав:При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?
Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.
Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.

При таком переходе сам баланс орешков остаётся прежним, он вааще общий для всех карт.
Но! Теряются для возможного погашения все покупки с закрытых/аннулированых карт. Типа по техническим причинам, хотя сам картсчет остаётся прежним и Выписка работает :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:26

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:Інформація на офіційному сайті буде розміщена після 23.01.2019. Акція «Не відкладай життя на завтра» буде діяти по картці Максимум до 31.01.19. З 1.02.2019 клієнтам будуть відправлені повідомлення про підключення до Cash`U CLUB (Viber/ SMS).

Кто не добрал до десяти гривень деньги пропадут, или будут выплачены в существующем размере?

wig, добрый день. В таком случае выплаты не предусмотрены.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:39

  clientage написав:
  proftpd66 написав:При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?
Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.
Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.

При таком переходе сам баланс орешков остаётся прежним, он вааще общий для всех карт.
Но! Теряются для возможного погашения все покупки с закрытых/аннулированых карт. Типа по техническим причинам, хотя сам картсчет остаётся прежним и Выписка работает :mrgreen:


  Alfa_Bank написав:
  proftpd66 написав:
  proftpd66 написав:При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?
Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.
Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.

proftpd66, добрый день. При перевыпуске бонусы сохраняются. Вывести бонусы будет возможно только за покупки, что совершены с помощью новой карты.



мне сказали в отделении и по телефону что если закрыть карту долларовую в Комфорт и выпустить новую, то бонусы пропадут. А перевыпустить ее нельзя, а можно открыть именную и 5 дней ждать. Это было долго. Может быть лучше сделать четко и ясно, что при любом закрытии и перевыпуске бонусы не будут пропадать. А без этого нет смысла рисковать :)

Значит можно перейти в пакет Ультра, будут новые карты и бонусы не пропадут. Спасибо.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:51

Re: Альфа-Банк

орієнтовно з завтра має запрацювати 3дс по мастерам.
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 14:42

Re: Альфа-Банк

Коллеги, кто перевыпускал кредитку со сменой тарифа на ЭКО (или другую), отпишите в ЛС, плиз.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:35

Re: Альфа-Банк

А кешбек по максимуму за січень ще нарахується на початку лютого?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:43

А що з смсками? Вже годину не можу перевести грошы на сейф.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:43

  t-step написав:А кешбек по максимуму за січень ще нарахується на початку лютого?

t-step, доброго дня. Cashback буде виплачений по операціям, що пройшли по виписці до 31.01.2019 (включно).
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 22 січ, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:50

  Rainbow написав:А що з смсками? Вже годину не можу перевести грошы на сейф.

Rainbow, доброго дня. Всі смс банком відправляються в штатному режимі. Можливі шляхи вирішення проблеми (поради оператора зв'язку): 1) Увімкнути / Вимкнути телефонний термінал; 2) Виконати перереєстрацію в мережі (вибрати вручну іншу мережу, почекати кілька хвилин, повернутися в мережу оператора зв'язку); 3) Спробувати переставити sim-карту в інший термінал; 4) Почистити пам'ять телефону.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:30

Категории супербонусов

  Vorlon написав:P.S. Может у кого сохранились таблички вариантов выбора ореховых категорий с повышенными % для первых месяцев работы программы (октябрь, ноябрь...)?


Октябрь 2018:
Кино x40
Одежда x6
Продукты x4

Ноябрь 2018:
АЗС x6
Аптеки x10
Кафе x9
Косметика x10
Продукты x4
Техника x7

Декабрь 2018:
АЗС x10
Кафе x10
Одежда x10
Продукты x10
Сладости x40
Детские игрушки x40

Январь 2019
Кафе x5
Кино x40
Отели x6
Развлечения x20
Продукты x2
Такси x30
sola
 
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