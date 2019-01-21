Додано: Вів 22 січ, 2019 13:39

clientage написав: proftpd66 написав: При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?

Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.

Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего. При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.

При таком переходе сам баланс орешков остаётся прежним, он вааще общий для всех карт.

Но! Теряются для возможного погашения все покупки с закрытых/аннулированых карт. Типа по техническим причинам, хотя сам картсчет остаётся прежним и Выписка работает При таком переходе сам баланс орешков остаётся прежним, он вааще общий для всех карт.Но! Теряются для возможного погашения все покупки с закрытых/аннулированых карт. Типа по техническим причинам, хотя сам картсчет остаётся прежним и Выписка работает

Alfa_Bank написав: proftpd66 написав: proftpd66 написав: При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?

Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.

Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего. При переходе из Комфорта в Ультра Cash'U не будете утерянные?Как я понял, старые карты будут в Комфорте будут закрыты и перевыпустяться новые. таким образом не понятно.Если пере переходе или замены карты бонусы Cash'U пропадут по техническим причинам, то можно будет из восстановить? Какая здесь политка у банка? Если вдруг могут пропасть, то может лучше не перевыпускать ничего.

proftpd66, добрый день. При перевыпуске бонусы сохраняются. Вывести бонусы будет возможно только за покупки, что совершены с помощью новой карты. proftpd66, добрый день. При перевыпуске бонусы сохраняются. Вывести бонусы будет возможно только за покупки, что совершены с помощью новой карты.

мне сказали в отделении и по телефону что если закрыть карту долларовую в Комфорт и выпустить новую, то бонусы пропадут. А перевыпустить ее нельзя, а можно открыть именную и 5 дней ждать. Это было долго. Может быть лучше сделать четко и ясно, что при любом закрытии и перевыпуске бонусы не будут пропадать. А без этого нет смысла рисковатьЗначит можно перейти в пакет Ультра, будут новые карты и бонусы не пропадут. Спасибо.