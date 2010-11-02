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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:51
[url][/url]Alfa_Bank
дякую, 12 смс отримав
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Rainbow
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Додано: Вів 22 січ, 2019 21:39
casper12 написав:орієнтовно з завтра має запрацювати 3дс по мастерам.
Таки да, но дата ориентировочная, и учитывая тишину в этом направлении могут перенести.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:01
Alfa_Bank написав:
Акція «Не відкладай життя на завтра» буде діяти по картці Максимум до 31.01.19. З 1.02.2019 клієнтам будуть відправлені повідомлення про підключення до Cash`U CLUB (Viber/ SMS).
Еще одну карту на полку. С реальным грейсом в 30 дней она больше не интересна.
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Искатель
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:12
Alfa_Bank написав:
З 1.02.2019 клієнтам будуть відправлені повідомлення про підключення до Cash`U CLUB (Viber/ SMS).
а до 01.02 ничего почитать не удастся?
остается ли необходимым условием установить мобильное приложение? на пуркуа оно надо на финансовом номере или Альфа-банк всем подарит по новому смарту, чтобы разнести финномер и устройство с приложением?
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yuri1978
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:22
Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
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serg8706
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:29
serg8706 написав:
Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
Скорее не альфа возвращает, а приват.
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curiousobro
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:29
Искатель написав:
Еще одну карту на полку. С реальным грейсом в 30 дней она больше не интересна.
Ну почему. В декабре конфет наелись, а за кредитные еще лучше. Хоть раз в месяц пополнять, а не после каждой покупки.
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wig
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:31
serg8706 написав:
Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
приват не выпускает на 2630
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vollena71
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41
орехи по "максимуму" будут на кредитные деньги начисляться?
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mihasik
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:52
serg8706 написав:
Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
Во-1х, Приват раньше вааще не умел/запрещал отправлять переводы на 2630ххх
Во-2х, Алка лепит в апликуХе, по сути дела, левые реквизиты для пополнения депозитофф
Раз идет перевод на 2630ххх, то вместо ЕДРПОУ нуна указывать ИНН получателя, а вместо Альфа-Банка как получателя -- указывать ФИО получателя. Ну и Назначение платежа мона чуток до ума довести.
Алла обещала при очередном релизе апликухи в феврале всё подправить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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