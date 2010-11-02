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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6663666466656666>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 950
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
200
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
263
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 950
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:51

[url][/url]Alfa_Bank
дякую, 12 смс отримав :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:39

Re: Альфа-Банк

casper12 написав:орієнтовно з завтра має запрацювати 3дс по мастерам.
Таки да, но дата ориентировочная, и учитывая тишину в этом направлении могут перенести.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:01

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Акція «Не відкладай життя на завтра» буде діяти по картці Максимум до 31.01.19. З 1.02.2019 клієнтам будуть відправлені повідомлення про підключення до Cash`U CLUB (Viber/ SMS).

Еще одну карту на полку. С реальным грейсом в 30 дней она больше не интересна.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:12

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:З 1.02.2019 клієнтам будуть відправлені повідомлення про підключення до Cash`U CLUB (Viber/ SMS).
а до 01.02 ничего почитать не удастся?
остается ли необходимым условием установить мобильное приложение? на пуркуа оно надо на финансовом номере или Альфа-банк всем подарит по новому смарту, чтобы разнести финномер и устройство с приложением?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:22

Re: Альфа-Банк

Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
serg8706
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:29

  serg8706 написав:Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.

Скорее не альфа возвращает, а приват.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:29

  Искатель написав:Еще одну карту на полку. С реальным грейсом в 30 дней она больше не интересна.

Ну почему. В декабре конфет наелись, а за кредитные еще лучше. Хоть раз в месяц пополнять, а не после каждой покупки.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:31

  serg8706 написав:Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.

приват не выпускает на 2630
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:41

орехи по "максимуму" будут на кредитные деньги начисляться?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:52

  serg8706 написав:Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.

Во-1х, Приват раньше вааще не умел/запрещал отправлять переводы на 2630ххх
Во-2х, Алка лепит в апликуХе, по сути дела, левые реквизиты для пополнения депозитофф :evil:
Раз идет перевод на 2630ххх, то вместо ЕДРПОУ нуна указывать ИНН получателя, а вместо Альфа-Банка как получателя -- указывать ФИО получателя. Ну и Назначение платежа мона чуток до ума довести.
Алла обещала при очередном релизе апликухи в феврале всё подправить :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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