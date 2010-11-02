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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:58
yuri1978 написав:
или Альфа-банк всем подарит по новому смарту, чтобы разнести финномер и устройство с приложением?
Поменьше паранойи и всё будет хорошо
У меня один номер для всего уже как 12 лет - чувствую себя отлично! Перерегистрировать номер без меня не получится.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:59
vollena71 написав: serg8706 написав:
Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
приват не выпускает на 2630
У приват24 платіж зі статусом проведено.
А через день приходить повідомлення " платіж забраковано.Повідомте коректні реквізити".
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:04
clientage написав: serg8706 написав:
Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
Во-1х, Приват раньше вааще не умел/запрещал отправлять переводы на 2630ххх
Во-2х, Алка лепит в апликуХе, по сути дела, левые реквизиты для пополнения депозитофф
Раз идет перевод на 2630ххх, то вместо ЕДРПОУ нуна указывать ИНН получателя, а вместо Альфа-Банка как получателя -- указывать ФИО получателя. Ну и Назначение платежа мона чуток до ума довести.
Алла обещала при очередном релизе апликухи в феврале всё подправить
Дякую, спробую так як Ви порадили.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07
serg8706 написав: vollena71 написав: serg8706 написав:
Не проходить платіж з приват24 у альфабанк на депозитний рахунок 2630 , реквізити взяті з мобільного додатку.
Платіж повертається альфою без коментарів.
приват не выпускает на 2630
У приват24 платіж зі статусом проведено.
А через день приходить повідомлення " платіж забраковано.Повідомте коректні реквізити".
Требуйте сорри-бонус от Алки.
Она оч.безотвественно поступает со своими клиентами
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:07
yuri1978 написав: Alfa_Bank написав:
З 1.02.2019 клієнтам будуть відправлені повідомлення про підключення до Cash`U CLUB (Viber/ SMS).
а до 01.02 ничего почитать не удастся?
остается ли необходимым условием установить мобильное приложение? на пуркуа оно надо на финансовом номере или Альфа-банк всем подарит по новому смарту, чтобы разнести финномер и устройство с приложением?
yuri1978, добрый день. Сегодня-завтра планируется размещение новости на официальном сайте банка. Установка мобильного приложения необходима для возврата покупок, накапливать бонусы его отсутствие не мешает.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:11
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Список ореховых категорий для выбора с повышенным % един для всех карт банка, в том числе кредитной "Максимум"?
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Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14
Alfa_Bank написав:
yuri1978, добрый день. Сегодня-завтра планируется размещение новости на официальном сайте банка. Установка мобильного приложения необходима для возврата покупок, накапливать бонусы его отсутствие не мешает.
а как будет с бонусами по Эко-максимум? или ко-бренд программа закроется?
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